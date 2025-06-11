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中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

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中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為大陸方面為國務院副總理何立峰（右三）、商務部長王文濤（右二）、商務部貿易談判代表李成鋼（右一）；美方人員為財政部長貝森特（左三）、商務部長盧特尼克（左二）、貿易代表葛里爾（左一）。新華社
中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為大陸方面為國務院副總理何立峰（右三）、商務部長王文濤（右二）、商務部貿易談判代表李成鋼（右一）；美方人員為財政部長貝森特（左三）、商務部長盧特尼克（左二）、貿易代表葛里爾（左一）。新華社

中美經貿磋商機制首次會議，10日在英國倫敦結束，大陸國務院副總理何立峰11日下午做出回應表示，中方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。雙方應通過平等對話、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。

大陸央視報導，何立峰指出，下一步雙方要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。

中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年6月5日戰略共識指引下開展的一次重要磋商。

美方表示，本次會議取得積極成果，進一步穩定了雙邊經貿關係，將按照兩國元首通話要求，與中方相向而行，共同落實好本次會議共識。

當地時間6月9日至10日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。

經貿 何立峰

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