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促陸縮小貿易順差！拉加德訪問北京 歐、陸央行續簽合作協議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）訪問北京，11日在中國人民銀行（大陸央行）發表演說時指出，所有國家都需要承擔責任，調整導致產能過剩或需求過剩的政策，否則貿易壁壘以及可能的報復，將侵蝕全球繁榮。

歐洲央行11日並發布聲明，表示已與大陸央行簽署諒解備忘錄，以更新雙方在央行業務方面的現有合作。歐洲央行指出，兩家央行在2008年達成協議的更新內容，包括定期交換信息、對話和技術合作的框架。

路透報導，今年4月，美國宣布對多數國家徵收一系列關稅，引發全球經濟動盪，各國政府與川普政府談判期間，貿易流動受到干擾。

拉加德表示，全球目睹各國提高國內產能的產業政策的急劇增加。自2014年以來，扭曲全球貿易的補貼相關干預措施，在全球範圍內增加了2倍多。

她認為，幾十年來，大陸嚴重依賴補貼，尤其是在出口型生產領域，批評人士認為，這給大陸企業帶來了不公平的優勢，因此擠占了其他地方的生產。

但拉加德補充，大陸並不是唯一一個使用補貼的國家，其他國家尤其是新興市場，也正在採取此類計畫。

拉加德認為，近年來美國在全球需求中的市占大幅上升，一定程度反映公共部門的過度支出加劇了失衡。拉加德表示，解決衝突的途徑，在於更嚴格遵守全球規則，並達成以互利為基礎的雙邊或區域協議。

拉加德警告，「強制性」貿易政策，會讓所有人的處境變得更糟糕。她大量提到20世紀貿易引發的經濟危機，她並強調，美中必須共同承擔責任，縮小可能導致世界經濟崩潰的巨大貿易逆差。

美國 中國人民銀行

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