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香港長和出售海外港口資產 陸外交部：中方一貫反對經濟脅迫

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。大陸外交部發言人林劍11日表示，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。圖為船隻通過蘇伊士運河。路透
巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。大陸外交部發言人林劍11日表示，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。圖為船隻通過蘇伊士運河。路透

香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口的風波持續。巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。該負責人稱，不會允許美政府船隻免費通航。大陸外交部發言人林劍11日表示，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。

林劍指出，「我們注意到了有關報導」，關於長和出售海外港口資產事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，可以查閱。

林劍提到，作為原則，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。林劍重申，關於有關國家船隻通航問題，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。「支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。」

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，今年3月宣布出售43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，賣給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

但長和受到陸方連番批評，大陸國家市場監督管理總局曾表示，會對交易進行審查。

之後長和表示，地中海航運才是買方的主要投資者，地中海航運由亞彭帝（Gianluigi Aponte）家族營運。外媒先前報導，若此次交易成功，地中海航運將成為全球最大的貨櫃碼頭營運商。

香港 巴拿馬運河 地中海

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