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科創板首位「90後」董事長！全景相機龍頭「影石創新」掛牌上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
影石創新董事長劉靖康（右三），手持Insta360全景相機敲響上市鑼聲，以科技產品替代傳統棒槌完成上市敲鑼儀式。金融界
影石創新董事長劉靖康（右三），手持Insta360全景相機敲響上市鑼聲，以科技產品替代傳統棒槌完成上市敲鑼儀式。金融界

全球全景相機市占第一的影石創新（Insta360），11日掛牌上市，科創板也迎來首位「90後」董事長。上市首日，影石創新開盤即報每股人民幣182元，較每股人民幣47元的發行價上漲285%，盤中一度觸及每股人民幣187元。截至午間收盤，該公司股價為每股人民幣178元，漲幅達276%，總市值達人民幣713億元。

科創板日報報導，值得一提的是，此次影石創新科創板上市募資人民幣19億元，是今年以來科創板募資規模排名第一的企業。該公司募資將重點投入深圳研發中心與珠海智慧製造基地建設，強化在AI影像與可穿戴終端方向的產品交付與研發能力。

現年34歲的影石創新董事長劉靖康，於2015年從南京大學畢業後創辦該公司，曾自稱「從學生宿舍走向全球市場」。

影石創新憑藉全景影像技術與穿戴式拍攝產品，躋身智慧影像設備賽道，2023年在全球全景相機市占率達67%。

影石創新成立於2015年，是一家專注於智慧影像設備研發與銷售的企業，主營產品涵蓋全景相機、運動相機、穿戴式微型相機及專業級VR設備等，面向戶外運動、短視頻創作、VR內容製作、會議直播等多元場景。

劉靖康自學生時代起即投身影像技術，最早從「名校直播」項目起步，後轉向全景拍攝設備，創業初期曾親自參與工廠打樣與結構設計。他自稱「沒做過什麼驚天動地的大事，只是堅持把一件事做到極致：說明人們更好地記錄和分享生活」。

IDG資本是該公司最早外部投資人，2015年起多輪加注；啟明創投、迅雷、峰瑞資本、蘇寧、基石資本等相繼參與。

影石創新於2016年推出首款消費級全景相機Nano，憑藉即插即拍、社交平台直分享等功能在消費市場走紅。據Frost&Sullivan數據，影石創新在2023年全球全景相機市場的占有率為67%，排名第1，在運動相機市場則位列全球第2。

截至2024年，影石創新累計獲得授權專利約900項，其中發明專利近200項，研發人員占比超過57%。2024年，該公司研發投入7.77億元人民幣，占營收比例近14%。

影石創新此次IPO募資將用於兩大核心項目：珠海智慧影像設備生產基地建設專案與深圳研發中心建設專案，對應產能優化與技術升級兩大方向。

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