拓展產業鏈投資能力！大陸千億半導體設備龍頭中微 設立私募基金

大陸A股市值超過人民幣1,300億元的大陸半導體設備龍頭中微公司，公告要設立私募基金。公告中稱，將有助於公司與其他社會資本合作，進一步拓展公司在產業鏈上下游的投資能力。

中國基金報報導，最新工商信息顯示，由中微公司全資子公司中微上海，聯合自然人劉曉宇、富仁衡共同發起「智微公司」日前成立。

中微公司稱，與關聯方共同投資設立從事私募基金，有助於公司與其他社會資本合作，進一步拓展公司在產業鏈上下游的投資能力。

查詢天眼查，智微公司於2025年2月14日成立，註冊資本為人民幣1,000萬元，法定代表人為劉曉宇。公司經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。

從股東來看，中微公司的全資子公司中微上海、自然人劉曉宇分別出資人民幣450萬元，分別持股45%；還有富仁衡出資人民幣100萬元，持股10%。

今年1月14日晚間，中微公司發布「關於與關聯方共同投資設立私募基金管理人暨關聯交易的公告」稱，為進一步強化產業鏈上下游協作，公司全資子公司中微上海擬與劉曉宇、富仁衡共同投資設立智微公司。劉曉宇、富仁衡系公司的關聯方，因此本次對外投資系與關聯方共同投資，系關聯交易。

如今時隔1個月，智微公司正式成立。公司表示，後續從事私募基金管理業務，還需要向大陸證券投資基金業協會申報辦理私募基金管理人登記。

中微公司是大陸半導體行業刻蝕設備龍頭企業，主要產品包括CCP、ICP設備、深矽刻蝕設備、薄膜沉積設備及MOCVD設備等，部分產品已批量用於全球7奈米和5奈米及更先進的積體電路加工製造生產線及先進封裝生產線。

2月27日晚間，中微公司發布業績快報顯示，公司2024年營收人民幣90億元，年增44.73%；淨利潤人民幣16億元，年減8%。

根據先前發布公告，劉曉宇是中微公司第2屆董事會副總經理、董事會秘書；富仁衡是由劉曉宇擔任普通合夥人的有限合夥企業。