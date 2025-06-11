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恐涉非法招攬存款！大陸1銀行暫停「送Labubu盲盒」拉客戶存款

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸有銀行看準潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu的魅力，祭出3個月定存人民幣5萬可得Labubu正品盲盒，不過恐怕涉及非法攬儲，已被大陸監管機構叫停。路透
大陸有銀行看準潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu的魅力，祭出3個月定存人民幣5萬可得Labubu正品盲盒，不過恐怕涉及非法攬儲，已被大陸監管機構叫停。路透

大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu近來在全球大紅，大陸某家銀行看準它的頂流魅力，祭出3個月定存人民幣5萬（新台幣21萬元）可得Labubu正品盲盒，不過恐怕涉及非法攬儲，已被大陸監管機構叫停。

證券時報報導，火熱的Labubu投資收益率甚至超越了黃金。因此，當銀行為「拓新攬儲」而祭出流行IP時，無疑會獲得很多儲戶追捧。但2018年發布的「關於完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知」，明確規定，不得透過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。

羊城晚報報導，平安銀行多地分行近期推出新開戶回饋活動，只要新客戶在該行存入人民幣5萬元、並存滿3個月，即可獲贈Labubu盲盒玩具。

雖然平安銀行的行銷活動在大陸社交媒體平台「小紅書」走紅，成功引起潛在儲戶的興趣，但也同時招致官媒批評，稱這並非長久之計。

知情人士稱，浙江監管局已要求平安銀行立即停止所有不合規的行銷活動，並下架相關宣傳材料。

平安銀行透露，這項活動最初是由當地1家分行發起的小規模項目。

彭博報導，大陸銀行業的利潤率目前處於歷史低位，各家銀行正努力權衡吸收存款和保護利潤率之間的平衡。今年5月，大陸國有大型銀行剛進行一輪存款利率下調，規模較小的銀行也紛紛跟進，將定期存款利率降至略高於1%的水準。

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