再度點名我資通電軍！陸國台辦：所有人員納入重點監管範圍

大陸公安系統日前聲稱公開通緝我資通電軍20名人員，並祭出懸賞，陸委會強調，如果有民眾配合中共，即有國安法問題，大陸國台辦11日進一步宣布，下一步，大陸將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱，措施包含「將資通電軍所有人員納入重點監管範圍」。

新華社日前報導，大陸廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，因此對20名參與實施網路攻擊活動的重要「犯罪嫌疑人」進行懸賞通緝。報導稱，這是大陸公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力「亮劍」，首次對台灣「資通電軍」有組織網路違法犯罪行為的集中打擊。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在記者會上表示，6月5日廣州市公安局天河區分局發布《懸賞通告》，詳細公布民進黨當局資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對20名參與實施網路攻擊活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。「這是公安機關通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍，對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪行為進行集中打擊。」

朱稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁」。她指，民進黨當局操縱資通電軍，頻繁對大陸網路設施實施無差別攻擊、破壞，干擾社會秩序、損害民眾利益，事實清楚、證據確鑿。

她透露，下一步，大陸將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱。一是借助各類司法管道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人。二是將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。三是堅決依法打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結，操縱資通電軍對大陸網路設施實施網路攻擊等違法犯罪活動。

本報記者追問，大陸方面稱將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，是否意味著目前大陸已經掌握資通電軍全體人員名冊？朱鳳蓮對此則僅重申上述說法，並沒有具體回應。