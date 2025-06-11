馬英九將第4度訪問大陸 國台辦歡迎：兩岸交流不能斷

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日宣布前總統馬英九將再度訪問大陸，大陸國台辦表示，歡迎馬英九先生來訪，將做好相關安排並提供必要便利，當前兩岸形勢嚴峻，但兩岸交流不能停、不能斷、不能少，歡迎廣大台灣同胞常赴大陸參訪交流。

根據馬英九基金會的新聞稿，應大陸方面邀請，馬前總統將於6月14日至27日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「第17屆海峽論壇」活動，和在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶著台灣學子走訪「河西走廊」，也將率學子出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。

對此，稍晚大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上表示，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。「我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。」

她強調，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。「我們一如既往歡迎台灣各界人士和廣大台灣同胞常來大陸參訪交流，與我們攜手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興」。

根據大陸方面相關消息，海峽論壇大會於15日登場；2025年公祭中華人文始祖伏羲大典則將於21日（夏至）在甘肅天水舉行。