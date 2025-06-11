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透過手機App外洩！陸國安部：境外非法蒐集大陸生物物種資訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家安全部11日發布，近年先後破獲一批破壞國家生物安全的重要案件。例如境外某研究機構以開展生物物種研究為名，招募志願者誘使非法蒐集大陸生物物種分布數據資訊。圖為示意圖。報系資料照片
大陸國家安全部11日發布，近年先後破獲一批破壞國家生物安全的重要案件。例如境外某研究機構以開展生物物種研究為名，招募志願者誘使非法蒐集大陸生物物種分布數據資訊。圖為示意圖。報系資料照片

大陸國家安全部11日發布，近年來國家安全機關先後破獲一批破壞國家生物安全的重要案件。例如境外某研究機構以開展生物物種研究為名，招募志願者並誘使非法蒐集大陸生物物種分布數據資訊。

央視新聞報導，為規避相關主管部門監管審核，該機構人員要求參與的志願者下載專用手機軟體，將蒐集到的數據資訊即時傳輸到境外。「國家安全機關聯合相關主管部門及時開展防範處置，有效制止生物物種分布數據信息外洩帶來的生物安全隱患。」

報導指出，生物安全關乎人民生命健康，關乎國家長治久安，關乎中華民族永續發展。2021年4月15日，「生物安全法」正式施行，為大陸防範和應對生物安全風險，維護國家安全提供了有力武器。

這並不是大陸國安部首次公布境外非法蒐集大陸生物物種相關資訊。2023年11月，大陸國安部曝某境外組織以調研為名招募志願者，蒐集大陸生物物種資訊。

2024年5月，大陸國安部亦發文披露，有外國教授在境外非政府組織支持下，藉「項目合作」名義，非法採集、竊取大陸重要自然保護區的地理、生物等敏感數據，為「國家安全帶來風險隱患」。

陸生 國安 主管

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