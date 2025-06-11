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遏止「內捲」亂象！比亞迪等多家大陸車企 承諾供應商付款帳期60天

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
對大陸汽車行業「內捲」亂象的反擊，包括比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期統一為60天，試圖遏制因價格戰引發的惡性循環。圖為上海車展中，1輛蔚來ET9車型，引來大批參觀民眾拍照錄影。歐新社
對大陸汽車行業「內捲」亂象的反擊，包括比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期統一為60天，試圖遏制因價格戰引發的惡性循環。圖為上海車展中，1輛蔚來ET9車型，引來大批參觀民眾拍照錄影。歐新社

為反擊大陸汽車行業「內捲」（意指無效益的競爭）亂象，包括比亞迪等大陸多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期統一為60天，試圖遏制因價格戰引發的惡性循環。

彭博報導，大陸國有車企東風汽車、廣汽集團和一汽集團，以及民營車企比亞迪、賽力斯等，在過去2天陸續發布聲明，表示將遵守60天付款期限，以促進汽車產業鏈的資金高效運轉。

10日晚間，短短1小時內，廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家主流車企接連透過公眾號發布官方聲明，內容直指行業積習已久的亂象，也就是過長的供應商帳期。它們共同承諾或重申，將供應商貨款支付周期統一至60天以內。

隨著大陸汽車市場陷入長期價格戰，多數車企利潤空間不斷壓縮。為維持競爭力，這些車企被迫大幅削減成本，收緊現金流，並延長對供應商的付款周期。

一些大型車企則在採購環節中減少現金支付，轉而大量使用承兌匯票，以賒銷方式向供應商變相融資，將資金用於海外擴張、本土研發或產能擴建。

例如，比亞迪設立「迪鏈」商業匯票系統，用於向供應商支付貨款，相關票據可在未來兌現。截至2023年5月，該平台累計開出票據金額已達人民幣4,000億元。

第一財經日報報導，大陸汽車行業供應商、孔輝科技董事長郭川，於6月1日的一封題為「我有一個夢想」的公開信，揭開了行業光鮮外表下的一道傷疤。信中他夢想著「發票後1個月內款項到帳」，這句樸素的願望，道出了無數供應商的辛酸。

在愈演愈烈的價格戰下，整車廠將成本壓力層層傳導，延長帳期成為普遍現象，部分車企的帳期甚至長達120天乃至更久。不僅嚴重擠壓供應商利潤空間，更使現金流承壓，甚至威脅到生存與產品品質的穩定。

根據2024年財報，12家車企的應付帳款周轉天數超過90天。這種無序的競爭生態，已引起監管層的高度關注。大陸工信部、國務院國資委等部委接連發聲，明確表示將整治汽車行業的「內捲」亂象，推動產業高品質發展。國務院新修訂的「保障中小企業款項支付條例」也已正式施行。

業內人士看來，多家大型車企集體宣布將帳期統一至60天內，為深陷「價格戰」泥潭的大陸汽車市場，注入了一劑強心針，此舉的意義遠超於帳期本身。

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