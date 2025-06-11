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美中談判第2日到深夜 陸商務部副部長李成鋼：雙方達成了「框架」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸商務部貿易談判代表李成鋼當地時間10日將近半夜12點，向媒體介紹談判情況。（圖／截自CGTN Europe直播）
大陸商務部貿易談判代表李成鋼當地時間10日將近半夜12點，向媒體介紹談判情況。（圖／截自CGTN Europe直播）

美國與大陸在倫敦的經貿談判，10日大批媒體在會場外從白天守到深夜，期間一度傳出談判結束，不過其後又傳出繼續，大陸商務部國際貿易談判代表在當地時間將近凌晨12點向媒體表示，雙方原則上已達成了「框架」，將向各自領導人匯報。

大陸官媒中國環球電視網歐洲頻道（CGTN Europe），10日深夜報導一度報導稱，美中雙方已在倫敦結束貿易談判，但隨後刪除報導，又引述路透報導稱談判結束，同時其自身報導稱談判仍在持續，對於談判是否結束，10日深夜一度相當混亂。大批媒體在場外從白天守到午夜。

根據CGTN Europe的直播，當地時間10日近午夜，大陸正部長級的商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼步出會場，向媒體說明情況。

李成鋼出場後先詢問大陸媒體在哪、國際媒體在哪，其後站在「中間」，並表示，感謝中外媒體對這次會談的關注，他指出現在是晚上11點多了（台灣時間11日上午6點多），他感謝英國政府對這次會談給予的支持與便利。

李成鋼強調，「就在你們（媒體）在外面很辛苦等候的時候，中美兩國團隊在大樓裡面也很辛苦工作」，他指出，在過去2天時間裡面，中美雙方團隊進行很深入交流，我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的，雙方原則上就落實兩國元首6月5號通話共識以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況、及原則達成的落實框架，向各自領導人匯報，「我們希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。」

這場談判於9日開始，歷經2天會談，陸方有副總理何立峰、商務部長王文濤、貿易談判代表李成鋼，美方則為財政長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾。

其中貝森特當地時間10日稍早表示自己將離開與中國大陸正在進行的貿易談判，因為他必須返回華府，準備隔日前往國會作證，另外2位美方代表則將留在倫敦繼續談判。

貿易談判 倫敦

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