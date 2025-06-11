TikTok擴大在英投資 新增500職缺

在美前景不明的TikTok宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。而對英國的投資可被視為其歐洲擴張計劃的一部分。

TikTok在聲明中表示，英國員工人數今年將增至3,000人，新增500多個工作職位。其正在倫敦巴比肯投資新建辦公室，占地面積將超過2022年開設的英國總部，預計於明年年初開放。這將使其在英國基礎設施方面的投資達約1.4億英鎊（合約新台幣約56.55億元）。

TikTok進入英國市場後使用者數量便持續攀升，目前每月有超過3,000萬人使用該平台，英國已成該平台 在歐洲最大的使用者社區」。

TikTok強調，這項最新投資不僅大力支持平台業務，也將繼續投入安全監管體系，目前在英國實行的「家庭監管」和「默認內容靜默」等青少年隱私保護措施都在不斷加強。

TikTok Shop繼去年底上線西班牙後，又於今年3月正式開放德國、義大利、法國站點；該平台還於五月初宣布在芬蘭科沃拉建設數據中心，為TikTok總額120億歐元 「四葉草項目」 數據安全計劃的核心部分。

TikTok目前在美國「不賣就禁」或面臨第三次延後該法令實施期限，但在歐盟也仍面臨多項調查。歐盟執委會甫於五月中發布對TikTok涉嫌違反《數位服務法》的初步調查結果，認定TikTok違反此法對廣告資訊透明度的要求，恐面臨最高達全球營收6%的裁罰。