陸算力業強強整合 海光信息、中科曙光合併

大陸半導體公司海光信息與中科曙光同步發布重大資產「重組預案」。根據公告，吸收合併方海光信息擬透過發行A股股票方式，換股吸收合併中科曙光全部股份，交易作價人民幣1,159億元（新台幣4,867億元）。代表大陸算力產業強強整合。

海光信息是大陸唯一基於x86架構的高端處理器廠商，核心業務為CPU（通用處理器）和DCU（輔助處理器），覆蓋資料中心、AI算力、政務雲等場景。而中科曙光則主要從事高端電腦、存儲、安全、資料中心產品的研發製造，同時包含數位基礎設施建設、智慧計算等業務。

兩家公司A股股票自5月26日起停牌，昨（10）日復牌股價大漲，中科曙光漲停鎖死，海光信息收盤漲5.8%。

芯智訊分析，當前大陸算力產業鏈因起步晚，各環節相對分散。海光信息與中科曙光作為算力產業上下游關鍵角色，雙方的戰略重組不亞於一次「強鏈、補鏈、延鏈」的有益嘗試。

有業內人士指出，近年來國內外科技巨頭開啟大規模產業整合，如輝達透過收購Mellanox強化數據中心網路、Arm收購Ampere強化半導體和高性能計算業務；在大陸，中興通訊先前也收購中興微電子，用以加強5G晶片研發。

第一財經報導，此次兩家上市平台的整合，無疑是「中科院系」內部的排兵布陣：海光信息和中科曙光都有中科院背景，同屬「中科院系」陣營。

中原證券認為，中科曙光與海光信息的吸收合併，對於算力產業發展具有風向標意義。借助本次吸收合併，新公司可以實現全產業鏈國產化，加大產業鏈的深度融合。

此外，海光整體研發處於關鍵點。在這樣關鍵點上，此次吸收合併有助於海光晶片的產業鏈整合和推廣應用。公告稱，本次合併交易實施後，將使得海光信息在目前的高端處理器業務基礎上，延展了與高端處理器緊密配套的高端電腦、存儲、安全、資料中心、智算中心等業務。