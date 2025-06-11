陸比亞迪電動車銷量 冠全球

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，今年4月，全球純電動車市場由比亞迪以17%市占率位居第一，主要競爭對手特斯拉全球市占從去年同期的10.7%大幅下滑至7.9%，退居第四名。

華爾街見聞報導，大摩公布《全球電動汽車追蹤：中國電動汽車統治時代》的報告中指出，全球純電動汽車今年4月銷量年增38%至107.9萬輛，其中大陸市場貢獻超過六成的銷量，年增51%，其中，比亞迪、吉利在全球銷量位居前兩名，而特斯拉退居第四名。

大摩分析師Adam Jonas在報告中指出，全球電動車市場正在經歷「中國主導時代」，這不是簡單的市場周期性調整，而是產業格局的根本性重構，大陸品牌不僅在銷量上全面壓制傳統汽車大廠，更在技術創新和成本控制上建立難以逾越的護城河。

據大摩追蹤的2025年4月全球電車銷售資料報告，從全球各地區銷量，電車製造商排名、最暢銷電動車型和電池技術等方面來看，都是中國電動車的系統性勝利。

大陸市場表現最為亮眼，銷量達66.2萬輛，年增51%，滲透率從去年同期的22.4%提升至30.2%。歐洲市場銷量21.4萬輛，年增30%，滲透率達19.9%。美國市場銷量僅9.5萬輛，年降4%，滲透率從去年的7.4%下滑至6.5%。