陸晶片龍頭中芯 市占率升至6%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據TrendForce集邦諮詢最新調查，今年第1季，在多數晶圓代工廠營收下滑之際，排名第三的大陸晶片製造龍頭中芯國際則逆勢增長1.8%，全球市占率提升至6%，季增0.5個百分點。

數據指出，2025年第1季全球晶圓代工產業營收約為364億美元，較前季下降約5.4%。該機構分析稱，儘管面臨傳統淡季壓力，但國際形勢變化促使部分客戶提前備貨並釋放急單，疊加中國大陸延續「以舊換新」補貼政策有效拉動了需求，緩衝了整體下滑幅度。

華虹集團第1季營收排名第六，旗下HHGrace新產能出貨貢獻營收，以及透過部分產品的低價策略吸引客戶投片，營收水平大致與前季相同；合肥晶合集成第1季亦接獲客戶的急單，投片增加帶動營收成長2.6%，上升至3.53億美元，排名第九。

中芯國際此前財報顯示，第1季銷售收入22.47億美元，較前期增長1.8%；毛利率為22.5%，較前期大致持平；產能利用率上升至89.6%。

市占率 客戶 中芯

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