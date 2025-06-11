陸半導體設備首季銷售額 急墜
國際半導體產業協會（SEMI）、日本半導體製造裝置協會（SEAJ）最新統計數據顯示，中國大陸半導體設備雖然連續八季登頂全球最大市場，但今年首季銷售額年跌18%至102.6億美元。且因台灣、韓國半導體設備投資增加，大陸占整體半導體設備銷售額比重自去年同期的47%萎縮至32%。同期台灣市場銷售額則年漲200%。
前述機構統計指出，今年第1季全球半導體設備銷售額年漲21%至320.5億美元，為連續第四季呈現增長，增幅連續三季達2位數（10%以上）、創13季以來最大增幅，季銷售額創有數據以來的2005年以來歷史次高紀錄（僅低於2024年10-12月的335.6億美元）。
除了大陸以外，其他市場銷售額都有增加：韓國市場銷售額暴增48%至76.9億美元，連續兩季超越台灣，成為全球第二大半導體設備市場；台灣市場銷售額年增率暴漲203%至70.9億美元；北美市場銷售額暴增55%至29.3億美元；日本市場銷售額大增20%至21.8億美元；歐洲市場銷售額則暴跌54%至8.7億美元。
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