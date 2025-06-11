快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

陸記憶晶片業者長江存儲 在美控告美光

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息，內容是長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在上周五（6日）提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並廣泛散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」

長江存儲表示，該公司在中國成立，「並不代表它是共產黨或中國軍方的工具」。總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司DCI沒有立即回應置評。

關公 間諜 美國

延伸閱讀

輝達、慧與科技聯手 與德合作打造超級電腦

中研院公開量子晶片製程成果 推動台灣量子科技研發

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美怒提告求償

相關新聞

港次新股 新消費4姐妹領漲

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「4姐妹」：泡泡瑪特、老鋪黃金、...

大陸星巴克罕見「直接降價」打價格戰 搶攻茶飲市場

大陸星巴克罕見大降價，10日起對星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵（奶茶）等「非咖啡」飲品降價，降價金額約人民幣2-6元，若以大杯為...

巴西外送規模全球第5 美團布局

中國大陸外送巨頭「美團」近日在北京召開股東大會。美團CEO王興在股東會提問環節，回應為何美團大力開拓巴西市場。他提到巴西...

陸東方風電150米級葉片 通過靜載測試

日前，在第三方認證機構的現場鑒證下，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）26兆瓦-150米級海上風電葉片，在東方...

陸記憶晶片業者長江存儲 在美控告美光

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息...

小米高階駕駛課程出人命？雷軍怒駁喊告 「本尊」親發聲報平安

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。