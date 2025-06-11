陸記憶晶片業者長江存儲 在美控告美光

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息，內容是長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在上周五（6日）提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並廣泛散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」

長江存儲表示，該公司在中國成立，「並不代表它是共產黨或中國軍方的工具」。總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司DCI沒有立即回應置評。