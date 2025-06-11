聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉市占退居第4 大摩：陸電動車壓制全球

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
比亞迪四月在歐洲的電動車銷量首度超越特斯拉，專家形容，這意味著歐洲車市已迎來分水嶺時刻。路透
比亞迪四月在歐洲的電動車銷量首度超越特斯拉，專家形容，這意味著歐洲車市已迎來分水嶺時刻。路透

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，今年四月，全球純電動車市場由比亞迪以百分之十七市占率位居第一，主要競爭對手特斯拉全球市占從去年同期的百分之十點七，大幅下滑至百分之七點九，退居第四名。

華爾街見聞報導，大摩公布「全球電動汽車追蹤：中國電動汽車統治時代」報告指出，全球純電動汽車今年四月銷量年增百分之卅八至一○七點九萬輛，其中大陸市場貢獻超過六成銷量，年增百分之五十一。其中，比亞迪、吉利在全球銷量位居前兩名，特斯拉退居第四名。

大摩分析師Adam Jonas在報告中指出，全球電動車市場正在經歷「中國主導時代」，這不是簡單的市場周期性調整，而是產業格局的根本性重構，大陸品牌不僅在銷量上全面壓制傳統汽車大廠，更在技術創新和成本控制上建立難以超越的護城河。

根據大摩追蹤的二○二五年四月全球電車市場銷售資料報告，從全球各地區銷量，電車製造商排名、最暢銷電動車型和電池技術等方面來看，都是中國電動車的系統性勝利。

大陸市場表現最為亮眼，銷量達六十六點二萬輛，年增百分之五十一，滲透率（占新車銷售比重）從去年同期的百分之廿二點四提升至百分之卅點二。歐洲市場銷量廿一點四萬輛，年增百分之卅，滲透率百分之十九點九。美國市場銷量僅九點五萬輛，年降百分之四，滲透率從去年的百分之七點四下滑至百分之六點五。

在主要品牌方面，比亞迪四月以十八點一萬輛銷量和百分之十七市占繼續領先，銷量年增率高達百分之四十；吉利汽車表現突出，銷量十萬輛年增一點五倍，市占百分之九；通用汽車憑藉中國合資企業五菱宏光Mini等車型銷量九點六萬輛位居第三；特斯拉面臨顯著挑戰，四月銷量只有八點四萬輛，年降百分之十七。

延伸閱讀

愈跌愈買！特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億美元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

才吵到分手的川普與馬斯克？紅色特斯拉不賣了！網：TACO又來

「女股神」伍德：若只能投資一檔股票 非特斯拉莫屬

川普斷捨離特斯拉？網笑：前男友的禮物不要了 憂影響政策走向

相關新聞

任正非：華為晶片落後美一個世代

中美倫敦經貿磋商之際，中共黨報人民日報昨罕見於頭版刊登華為創辦人任正非的專訪。任正非坦言，華為的晶片仍落後美國一個世代，...

港次新股 新消費4姐妹領漲

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「4姐妹」：泡泡瑪特、老鋪黃金、...

特斯拉市占退居第4 大摩：陸電動車壓制全球

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，今年四月，全球純電動車市場由比亞迪以百分之十七市占率位居第一，主要競爭對手特斯拉全球市占...

巴西外送規模全球第5 美團布局

中國大陸外送巨頭「美團」近日在北京召開股東大會。美團CEO王興在股東會提問環節，回應為何美團大力開拓巴西市場。他提到巴西...

陸東方風電150米級葉片 通過靜載測試

日前，在第三方認證機構的現場鑒證下，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）26兆瓦-150米級海上風電葉片，在東方...

遭控晶片安裝「間諜軟體」 長江存儲提告美光抹黑

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（ＹＭＴＣ）在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布假消息，稱長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。