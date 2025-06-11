特斯拉市占退居第4 大摩：陸電動車壓制全球

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，今年四月，全球純電動車市場由比亞迪以百分之十七市占率位居第一，主要競爭對手特斯拉全球市占從去年同期的百分之十點七，大幅下滑至百分之七點九，退居第四名。

華爾街見聞報導，大摩公布「全球電動汽車追蹤：中國電動汽車統治時代」報告指出，全球純電動汽車今年四月銷量年增百分之卅八至一○七點九萬輛，其中大陸市場貢獻超過六成銷量，年增百分之五十一。其中，比亞迪、吉利在全球銷量位居前兩名，特斯拉退居第四名。

大摩分析師Adam Jonas在報告中指出，全球電動車市場正在經歷「中國主導時代」，這不是簡單的市場周期性調整，而是產業格局的根本性重構，大陸品牌不僅在銷量上全面壓制傳統汽車大廠，更在技術創新和成本控制上建立難以超越的護城河。

根據大摩追蹤的二○二五年四月全球電車市場銷售資料報告，從全球各地區銷量，電車製造商排名、最暢銷電動車型和電池技術等方面來看，都是中國電動車的系統性勝利。

大陸市場表現最為亮眼，銷量達六十六點二萬輛，年增百分之五十一，滲透率（占新車銷售比重）從去年同期的百分之廿二點四提升至百分之卅點二。歐洲市場銷量廿一點四萬輛，年增百分之卅，滲透率百分之十九點九。美國市場銷量僅九點五萬輛，年降百分之四，滲透率從去年的百分之七點四下滑至百分之六點五。

在主要品牌方面，比亞迪四月以十八點一萬輛銷量和百分之十七市占繼續領先，銷量年增率高達百分之四十；吉利汽車表現突出，銷量十萬輛年增一點五倍，市占百分之九；通用汽車憑藉中國合資企業五菱宏光Mini等車型銷量九點六萬輛位居第三；特斯拉面臨顯著挑戰，四月銷量只有八點四萬輛，年降百分之十七。