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港次新股 新消費4姐妹領漲

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布，在全球大受歡迎。(新華社)
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布，在全球大受歡迎。(新華社)

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「4姐妹」：泡泡瑪特、老鋪黃金、蜜雪集團、毛戈平股價節節攀升。分析認為，流動性改善、政策支持、行情啟動前的估值性價比、行業景氣度等多因素助推熱度。

「次新股」是指上市公司發行的股票上市時間較短，通常被界定為上市2年內。常為相對年輕的公司股票，具較大發展潛力。這些公司可能處於成長階段，有創新的業務模式、產品和服務，有望在未來實現業績增長。

綜合第一財經、中國經濟網報導，Wind資訊數據顯示，去年6月8日至今年同日，港股市場共有74檔新股上市。目前新股中43檔股價高於發行價，占比約6成。

從板塊觀察，次新股也呈現顯著結構性分化行情，醫藥、消費、有色金屬3大行業是資金布局的主要方向。30檔次新股的年內漲幅超過50%。

且新消費企業股價屢創新高。蜜雪集團今年3月3日上市，每股發行價格為202.5港元，截至6月6日收盤，股價已達到536.5港元，相較發行價累計漲幅為164.94%。而高估值吸引了眾多同行企業加速上市步伐。比如泡泡瑪特股價的持續走高讓名創優品旗下TOP TOY有了分拆上市的底氣。

與此同時，也有私募界人士提醒，恒生滬深港通AH股溢價指數較上期繼續下行或反映港股短期內累計漲幅較高的現象，對於熱門的新消費、創新藥賽道，短期內投資者應多一分謹慎，市場不久後將迎來今年中報，業績落地後不免出現「殺估值」現象。

港股 泡泡瑪特 業績

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