快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

陸東方風電150米級葉片 通過靜載測試

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
150米級海上風電葉片測試現場。本報德陽傳真
150米級海上風電葉片測試現場。本報德陽傳真

日前，在第三方認證機構的現場鑒證下，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）26兆瓦-150米級海上風電葉片，在東方風電自建葉片試驗台成功完成最後一個工況的靜載試驗。至此，該試驗葉片順利通過全部靜力測試工況，各項性能指標符合國際標準，葉片在靜載狀態下的結構安全性得到有效驗證。

據介紹，該葉片是繼18兆瓦-126米葉片成功研製後，東方風電葉片團隊基於近20年技術累積的又一次技術突破，攻克了超大尺寸葉片氣動結構協同設計、超大尺寸葉片高品質製造、超大尺寸葉片測試等系列難題。接下來，該葉片將進入疲勞測試驗證階段。

東方風電總部位於四川省德陽市。去年10月，該企業研製擁有完全自主知識產權的全球單機容量最大26兆瓦級海上風力發電機組正式下線，該機組發電機、葉片、軸承、電控系統等關鍵部套技術均達世界領先水準，是大陸風電裝備全產業鏈技術快速進步的最新成果。此次成功研製，將推動東方風電完成今年26兆瓦海上風電機組工程樣機測試驗證任務，有力助推全球碳中和進程和藍海區域經濟高品質發展。

發電機 成功

延伸閱讀

中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

大陸長三角首個「華龍一號」計畫1號機組 完成熱試

【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

風電3-3期選商規則拚6月公布 確定不納入強制國產化

相關新聞

港次新股 新消費4姐妹領漲

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「4姐妹」：泡泡瑪特、老鋪黃金、...

大陸星巴克罕見「直接降價」打價格戰 搶攻茶飲市場

大陸星巴克罕見大降價，10日起對星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵（奶茶）等「非咖啡」飲品降價，降價金額約人民幣2-6元，若以大杯為...

巴西外送規模全球第5 美團布局

中國大陸外送巨頭「美團」近日在北京召開股東大會。美團CEO王興在股東會提問環節，回應為何美團大力開拓巴西市場。他提到巴西...

陸東方風電150米級葉片 通過靜載測試

日前，在第三方認證機構的現場鑒證下，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）26兆瓦-150米級海上風電葉片，在東方...

陸記憶晶片業者長江存儲 在美控告美光

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息...

小米高階駕駛課程出人命？雷軍怒駁喊告 「本尊」親發聲報平安

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。