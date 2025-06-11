陸東方風電150米級葉片 通過靜載測試

日前，在第三方認證機構的現場鑒證下，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）26兆瓦-150米級海上風電葉片，在東方風電自建葉片試驗台成功完成最後一個工況的靜載試驗。至此，該試驗葉片順利通過全部靜力測試工況，各項性能指標符合國際標準，葉片在靜載狀態下的結構安全性得到有效驗證。

據介紹，該葉片是繼18兆瓦-126米葉片成功研製後，東方風電葉片團隊基於近20年技術累積的又一次技術突破，攻克了超大尺寸葉片氣動結構協同設計、超大尺寸葉片高品質製造、超大尺寸葉片測試等系列難題。接下來，該葉片將進入疲勞測試驗證階段。

東方風電總部位於四川省德陽市。去年10月，該企業研製擁有完全自主知識產權的全球單機容量最大26兆瓦級海上風力發電機組正式下線，該機組發電機、葉片、軸承、電控系統等關鍵部套技術均達世界領先水準，是大陸風電裝備全產業鏈技術快速進步的最新成果。此次成功研製，將推動東方風電完成今年26兆瓦海上風電機組工程樣機測試驗證任務，有力助推全球碳中和進程和藍海區域經濟高品質發展。