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大陸星巴克罕見「直接降價」打價格戰 搶攻茶飲市場

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸星巴克罕見降價打價格戰搶茶飲市場。圖／中新社
大陸星巴克罕見降價打價格戰搶茶飲市場。圖／中新社

大陸星巴克罕見大降價，10日起對星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵（奶茶）等「非咖啡」飲品降價，降價金額約人民幣2-6元，若以大杯為標準計算，平均降幅達到人民幣5元（約新台幣21元）約15%左右。

華爾街見聞報導，向來「不打價格戰」的星巴克，首次以直接降價，而非發折價券的方式降低價格。顯示這家曾被認為克制、保守的咖啡巨頭，正在直接面對中國大陸市場的競爭。

近年星巴克一直通過發放大額優惠券、推出折扣套餐等優惠實現變相降價，不過這次降價的不是咖啡，而是茶飲為主的「非咖」飲品。

星巴克中國首席增長官楊振表示，「非咖」場景下完善的產品矩陣，將與核心咖啡產品雙線並舉，讓星巴克能夠根據不同消費場景、門店類型等因素，打造不同的產品組合與體驗。

2024年10月，星巴克中國宣布任命楊振為公司首席增長官（CGO），這是該公司首次設立這一職位。楊振曾擔任特贊公司的總裁及合夥人，也曾加入集度汽車，負責用戶發展部門的工作。顯示對當前階段的星巴克中國而言，增長仍是必須需要守住的核心。

對於此次降價是「限時」還是「長期」？星巴克中國回應，將視顧客回饋，決定後續活動計畫。

中國大陸茶飲咖啡市場的競爭異常激烈，尤其是今年上半年，外賣補貼大戰重燃戰火，讓咖啡品牌價格一再下探。

為保持市場競爭力，今年以來星巴克在行銷上動作頻頻。星巴克宣布，預計6月17日將聯動迪士尼熱門形象「瘋狂動物城」，推出3款全新聯名冰搖茶。很快，茶拿鐵也將迎來更多全新口味。

「瘋狂動物城」三款主體冰搖茶，星星淘梨冰搖茶和全橙胡鬧冰搖茶定價為最低人民幣23元，仲夏藍調爆珠冰搖茶定價為最低29元。

大陸星巴克的大降價用意在搶攻即將到來的夏日茶飲旺季，但也有業界人士認為衝高業績是為了賣個好價錢，此前傳出星巴克已與私募股權公司、科技公司和其他公司進行了接觸，有意出售大陸星巴克股權。

星巴克 咖啡 人民幣

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