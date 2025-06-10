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小米高階駕駛課程出人命？雷軍怒駁喊告 「本尊」親發聲報平安

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一名教練死亡。小米集團董事長雷軍10日發文回應，稱高階駕駛培訓偶有狀況實屬正常，並揚言將對散播不實謠言者提告。圖／取材自微博
小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一名教練死亡。小米集團董事長雷軍10日發文回應，稱高階駕駛培訓偶有狀況實屬正常，並揚言將對散播不實謠言者提告。圖／取材自微博

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一名教練死亡。小米集團董事長雷軍10日發文回應，稱高階駕駛培訓偶有狀況實屬正常，並揚言將對散播不實謠言者提告。

澎湃新聞報導，雷軍在社交平台微博發文澄清，稱在訓練課程中，學員不斷挑戰高強度汽車運行狀態，偶有狀況發生實屬正常，這正是訓練的價值。「但近日有大量小號在各平台散播各種謠言，性質極其惡劣，我們將啟動法律程序，追究造謠者法律責任！」

同日，小米集團公關部總經理王化也發文稱：「近日有大量小號在各平台廣泛散播事故圖片，並用盡話術汙名化培訓項目，甚至不惜捏造傷亡的謠言，嚴重誤導公眾，性質極其惡劣，昨日我們已經全部完成取證，並已啟動法律程序，追究造謠者法律責任。」

傳聞中因事故而「身亡」的北京站教練謝欣哲，9日通過微博發文稱，「我沒事我很好。」

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站，於6日開課。該培訓項目使用小米SU7 Max作為核心教學車輛，由擁有10年以上培訓經驗的教練團隊執教，目的在讓使用者在安全可控的封閉場地內，透過模擬典型極限工況，感受車輛極限並掌握應對技巧，提升安全駕駛技能。

教練 小米汽車 北京

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