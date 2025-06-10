陸商務部長會見英商貿大臣 王文濤：中英要通過協商解決分歧

大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds），雙方同意盡早舉行中英經貿聯委會第14次會議。王文濤表示，中英互為重要經貿合作夥伴，要通過協商解決分歧；雷諾茲表示，英方高度重視對華經貿合作，願擴大雙邊貿易特別是服務貿易合作。

據大陸商務部，王文濤和雷諾茲就進一步深化中英經貿合作進行了坦誠、務實的交流。雙方同意共同落實好兩國領導人達成的重要共識，盡早舉行中英經貿聯委會第14次會議，推動經貿各領域務實合作。

王文濤表示，中英互為重要經貿合作夥伴，既要面對過去，通過協商解決分歧；又要面向未來，通過對話挖掘潛力，拓寬可持續、數字、綠色、金融等領域合作。

王文濤稱，中國將進一步擴大高水平對外開放，歡迎英資企業繼續來華投資興業，共享中國市場機遇。當前，全球經濟秩序遭受單邊主義、保護主義嚴重衝擊。中英作為世貿組織重要成員，應堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

雷諾茲表示，英方高度重視對華經貿合作，重視中國大市場，願擴大雙邊貿易特別是服務貿易合作，也歡迎中資企業繼續來英投資，共同推動構建穩定、務實、可預期的雙邊經貿關係。英方願與中方一道，堅持自由貿易和開放市場，加強多邊框架下合作，共同維護多邊貿易體系。