快訊

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部長會見英商貿大臣 王文濤：中英要通過協商解決分歧

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）。圖／取自大陸商務部
大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）。圖／取自大陸商務部

大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds），雙方同意盡早舉行中英經貿聯委會第14次會議。王文濤表示，中英互為重要經貿合作夥伴，要通過協商解決分歧；雷諾茲表示，英方高度重視對華經貿合作，願擴大雙邊貿易特別是服務貿易合作。

據大陸商務部，王文濤和雷諾茲就進一步深化中英經貿合作進行了坦誠、務實的交流。雙方同意共同落實好兩國領導人達成的重要共識，盡早舉行中英經貿聯委會第14次會議，推動經貿各領域務實合作。

王文濤表示，中英互為重要經貿合作夥伴，既要面對過去，通過協商解決分歧；又要面向未來，通過對話挖掘潛力，拓寬可持續、數字、綠色、金融等領域合作。

王文濤稱，中國將進一步擴大高水平對外開放，歡迎英資企業繼續來華投資興業，共享中國市場機遇。當前，全球經濟秩序遭受單邊主義、保護主義嚴重衝擊。中英作為世貿組織重要成員，應堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

雷諾茲表示，英方高度重視對華經貿合作，重視中國大市場，願擴大雙邊貿易特別是服務貿易合作，也歡迎中資企業繼續來英投資，共同推動構建穩定、務實、可預期的雙邊經貿關係。英方願與中方一道，堅持自由貿易和開放市場，加強多邊框架下合作，共同維護多邊貿易體系。

英國 經貿 大陸商務部 中國市場

延伸閱讀

中美倫敦談判登場 港媒：若坦誠對話稀土綠色通道可期

美中新一輪經貿談判首日結束 10日續談

關稅緩衝期已過60天 只簽1協議…美商務部長參院遭拷問

美國加倍鋼鋁關稅至50% 落實關稅協議豁免英國

相關新聞

小米高階駕駛課程出人命？雷軍怒駁喊告 「本尊」親發聲報平安

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一...

Labubu全球爆紅 陸銀行推「存款送盲盒」吸客！傳遭監管機構喊停

大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu近來在全球大紅，有大陸銀行也因此看準它的頂流魅力，推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送La...

關係現曙光？ 陸商務部對歐盟「豬肉反傾銷調查」延至年底

在大陸與美國展開倫敦經貿談判之際，大陸與歐盟的經貿磋商亦取得新進展。大陸商務部此前曾稱，雙方在電動車價格承諾磋商進入最後...

陸商務部長會見英商貿大臣 王文濤：中英要通過協商解決分歧

大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds），雙方同意盡早舉行中英經貿聯委...

陸房企債務危機現曙光？ 年內第二家民營房企擬境外融資

有消息指出，大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。新城發...

陸邀民企談十五五 螞蟻科技、「陸版輝達」摩爾線程在列

今年是大陸「十五五」規劃謀篇布局之年。大陸發改委改革委主任鄭柵潔10日主持召開科技型民營企業座談會，會中邀請五家民營企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。