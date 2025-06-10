陸房企債務危機現曙光？ 年內第二家民營房企擬境外融資

有消息指出，大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。稍早混合所有制企業綠城中國宣布，新發行本金總額1.5億美元的優先票據。業內認為如果重啟成功，有助於修復國際資本市場對大陸民營房企的風險預期。

澎湃新聞引述知情人士說法報導指出，目前新城方面已經選定四家券商，包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里昂。

事實上，新城發展此前已積極布局，5月下旬新城發展董事會主席王曉松曾帶隊前往中國香港和新加坡進行了兩場非公開的路演活動，意在試探海外投資人態度。時隔兩周，新城發行美元債即有實質性的動作。有熟悉情況的業內人士介紹，一是境外資本市場的反饋相對積極，另一方面新城也是提前做好了準備，有機會即立刻推進。

對於此次路演，外界此前解讀為新城發展今年7月到期的3億美元債和新城控股今年10月到期的3億美元債務做再融資進行準備。

綜合新城發展和新城控股近期的非公開表態可以獲悉，美元債之外，新城方面已經提前鋪排，並利用公司的持有物業吾悅廣場做了相關的融資準備。截至目前，新城控股正在溝通由中債增擔保的中期票據，發行額度大概在15億元至20億元之間；同時還有4個資產包在和金融機構溝通融資事宜，這些融資的用途均是償還美元債。

綠城中國在2月18日發布公告，新發行本金總額1.5億美元的優先票據，年利率8.45%。北京商報引述業內人士說法稱，儘管發行規模只有1.5億美元，但這一舉措意義重大。在房地產發債高峰期，1.5億美元的額度並不起眼，但在海外債融資市場歷經長時間遇冷後，其重啟意義遠遠超過了金額本身。有分析指出，綠城中國此次海外債券融資的順利推進，是市場回暖的重要信號。