快訊

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

陸房企債務危機現曙光？ 年內第二家民營房企擬境外融資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，也是年內第二家境外融資的房企。圖／中新社
大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，也是年內第二家境外融資的房企。圖／中新社

有消息指出，大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。稍早混合所有制企業綠城中國宣布，新發行本金總額1.5億美元的優先票據。業內認為如果重啟成功，有助於修復國際資本市場對大陸民營房企的風險預期。

澎湃新聞引述知情人士說法報導指出，目前新城方面已經選定四家券商，包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里昂。

事實上，新城發展此前已積極布局，5月下旬新城發展董事會主席王曉松曾帶隊前往中國香港和新加坡進行了兩場非公開的路演活動，意在試探海外投資人態度。時隔兩周，新城發行美元債即有實質性的動作。有熟悉情況的業內人士介紹，一是境外資本市場的反饋相對積極，另一方面新城也是提前做好了準備，有機會即立刻推進。

對於此次路演，外界此前解讀為新城發展今年7月到期的3億美元債和新城控股今年10月到期的3億美元債務做再融資進行準備。

綜合新城發展和新城控股近期的非公開表態可以獲悉，美元債之外，新城方面已經提前鋪排，並利用公司的持有物業吾悅廣場做了相關的融資準備。截至目前，新城控股正在溝通由中債增擔保的中期票據，發行額度大概在15億元至20億元之間；同時還有4個資產包在和金融機構溝通融資事宜，這些融資的用途均是償還美元債。

綠城中國在2月18日發布公告，新發行本金總額1.5億美元的優先票據，年利率8.45%。北京商報引述業內人士說法稱，儘管發行規模只有1.5億美元，但這一舉措意義重大。在房地產發債高峰期，1.5億美元的額度並不起眼，但在海外債融資市場歷經長時間遇冷後，其重啟意義遠遠超過了金額本身。有分析指出，綠城中國此次海外債券融資的順利推進，是市場回暖的重要信號。

額度 資本市場 本金 北京

延伸閱讀

中國1至5月住宅用地成交量驟減 金額逆勢上揚

陸5月百強房企銷售額 年減17.3％

相關新聞

小米高階駕駛課程出人命？雷軍怒駁喊告 「本尊」親發聲報平安

小米汽車精英駕駛高階駕駛培訓課北京站6日開課，不過大陸網路近日流傳在小米高階駕駛培訓課程中，頻頻出現車禍事故，甚至造成一...

Labubu全球爆紅 陸銀行推「存款送盲盒」吸客！傳遭監管機構喊停

大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu近來在全球大紅，有大陸銀行也因此看準它的頂流魅力，推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送La...

關係現曙光？ 陸商務部對歐盟「豬肉反傾銷調查」延至年底

在大陸與美國展開倫敦經貿談判之際，大陸與歐盟的經貿磋商亦取得新進展。大陸商務部此前曾稱，雙方在電動車價格承諾磋商進入最後...

陸商務部長會見英商貿大臣 王文濤：中英要通過協商解決分歧

大陸商務部部長王文濤9日在倫敦會見英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds），雙方同意盡早舉行中英經貿聯委...

陸房企債務危機現曙光？ 年內第二家民營房企擬境外融資

有消息指出，大陸民營房企新城控股的母公司新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。新城發...

陸邀民企談十五五 螞蟻科技、「陸版輝達」摩爾線程在列

今年是大陸「十五五」規劃謀篇布局之年。大陸發改委改革委主任鄭柵潔10日主持召開科技型民營企業座談會，會中邀請五家民營企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。