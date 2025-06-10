3倍薪資挖人？京東事業版圖再擴大 高薪招才進軍飯店、旅遊市場

大陸電商巨頭京東集團持續擴大事業版圖，繼進軍外送市場後，再加碼前進飯店、旅遊賽道。有陸媒近日指出，京東近期正大規模招募旅遊人才，包括產品經理、系統架構師、航空營運等核心職位，劍指酒店及旅遊行業。甚至有業內傳言，京東以3倍薪資從飛豬、同程、攜程等大陸知名旅遊平台「招兵買馬」。

北京商報報導，根據公開招募訊息，3月起，京東在線招聘平台發布產品經理、後端開發、航空運營、運營等多個「酒旅」相關招聘信息，職位需求特意標註「攜程、美團優先」。在BOSS直聘App上可見，目前京東部分酒旅方向產品經理職位的薪資在人民幣2萬（下同）至4萬元、2.5萬至5萬元不等。另有部分職位月薪達5萬至7萬元，其薪資達到同行3倍，被業內視為京東正式向在線旅遊（OTA）市場發起進攻。

對於「3倍薪資挖人」一事，截至目前，京東相關負責人未就此回應。不過，有業內人士稱，京東的確在高薪招兵買馬，挺進酒旅市場。一位收到入職推薦名額的資深旅遊業內人士透露，京東不僅內部搭建完整的「機票+飯店+旅遊」業務線，甚至連「事業部」、「App」、「小程序」都籌備幾個月。另有知情人士透露，京東已啟動酒旅相關業務，且內部較為重視。

此外，據京東App顯示，生活旅遊服務已上線，其中包含酒店、機票、火車票、景點門票等分類，酒店預訂服務已上線明確的官方補貼。同時，京東的酒旅業務和外送業務亦作出聯動，預訂酒店可獲10元外賣券優惠。

事實上，京東並非首次搶灘酒旅市場。早在2011年，京東就上線機票預訂業務，又在2014年正式推出「京東旅行」頻道；2015年，京東以3.5億美元重金投資途牛，成為其第一大股東；2018年還舉辦過「酒店戰略發布會」，喊出了「無界零售號住宿」的口號。

有業者分析稱，大陸電商市場已趨於飽和，企業必須透過擴品類來維持成長。一方面，可拓展新業務，正如京東所選擇的進軍外賣、酒旅市場；另方面，部分平台則透過提高佣金、廣告費等方式盤剝供應商，以保障利潤成長。旅遊逐漸成為一種剛需化的常態消費，因此對京東而言，拓展旅遊等新消費場景，正是因應存量市場競爭的關鍵策略。

北京聯合大學旅遊學院線上旅遊研究中心主任楊彥鋒認為，京東的用戶覆蓋範圍很大，自然有流量有需求，當其擴展交易規模時，自然會考慮到酒旅板塊。再加上近年來抖音、小紅書等新貴相繼入局，京東也看到酒旅市場的發展前景，進一步激發其加碼酒旅的決心。