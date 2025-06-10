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TikTok宣布將在英加大投資 新增超500個職缺

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在美國市場前景不明的視頻社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。圖為加州的中國公司TikTok。圖／歐新社
在美國市場前景不明的視頻社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。圖為加州的中國公司TikTok。圖／歐新社

美國市場前景不明的影音社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。而對英國的投資可被視為其歐洲擴張計劃的一部分。TikTok Shop繼去年底上線西班牙後，又於今年3月正式開放德國、義大利、法國站點。

TikTok發布聲明稱，TikTok英國員工人數今年將增至3,000人，新增500多個工作職位。其正在倫敦巴比肯投資新建辦公室，佔地面積將超過2022年開設的英國總部，預計於明年年初開放。TikTok表示，這將使其在英國基礎設施方面的投資達到約1.4億英鎊。

TikTok強調，最新的投資不僅是對平台業務的大力支持，也將繼續投入安全監管體系。該平台稱，目前在英國實行的青少年隱私保護措施，如「家庭監管」和「默認內容靜默」等，都在不斷加強。

據了解，目前英國每月有超3,000萬人使用TikTok，英國已成該平台「在歐洲最大的用戶社區」。其電商業務TikTok Shop亦已成為全英增長最快的線上零售平台。研究機構Oxford Economics的數據顯示，截至目前有超過150萬家英國中小企業活躍於TikTok平台，上述企業一年為英國經濟貢獻約16億英鎊，帶動就業3.2萬個職位。

今年以來，TikTok Shop英國站動作頻頻：平台推出「百萬英鎊俱樂部」計劃，針對新加入的英國商家提供最長90天的零佣金率、免費使用履約配送服務等措施，以激勵新賣家入駐，加速當地直播電商的發展。

近年TikTok持續在歐洲地區擴張，5月初，TikTok宣佈了芬蘭新數據中心項目，該數據中心是TikTok總額120億歐元「四葉草項目」數據安全計劃的重要組成部分。但該平台在歐洲立足仍面臨不少挑戰，比如應對嚴格的監管審查以及來自傳統電商亞馬遜、ebay等激烈市場競爭等。

TikTok在美國市場禁令仍處於拉鋸戰中，華爾街日報報導，川普計畫三度推遲禁令生效日期。儘管關於出售TikTok的協商正在進行，但因為川普自4月點燃美中貿易戰仍在延燒，導致這項交易被擱置。

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