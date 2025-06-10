快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

聽新聞
0:00 / 0:00

精品包台幣千元有找！陸消費者如置身天堂 官員卻好頭疼

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價竟然不到新台幣1,000元。歐新社
中國大陸通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價竟然不到新台幣1,000元。歐新社

由於美國關稅加劇中國大陸經濟悲觀氣氛，中國大陸通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價竟然不到新台幣1,000元。隨著通縮壓力升高，中國大陸消費者行為不斷改變。這可能導致物價下跌壓力進一步增加，推升通縮可能根深柢固的憂慮，為中國大陸決策官員增添煩惱。

任職於中國大陸能源業的28歲李小姐，喜歡偶爾買精品品牌手提包犒賞自己。不過，隨著李小姐的國營雇主削減10%薪資，家人名下房地產價值也減少一半，李小姐如今只能買二手貨。

李小姐說：「經濟肯定已陷入衰退，2021年以來中國大陸持續設法解決的房地產危機，已導致我家財富大幅縮水。」

9日出爐的數據顯示，中國大陸5月消費者物價比一年前下跌0.1%，供給過剩和家庭需求低迷的憂慮，導致汽車、電子商務及咖啡等許多產業爆發價格戰。凱投宏觀在研究報告中說：「我們仍認為，產能持續過剩將導致中國大陸今年和明年處於通縮。」

智研諮詢去年在產業報告中指出，消費者對價格敏感，帶動中國大陸二手精品市場疫情爆發以來持續加速成長，2023年全年成長率高於20%。不過，市場規模加速成長也已導致待售二手精品數量激增，這個現象從提供的折扣幅度可見一斑。

超級轉轉等一些新商店銷售的商品和原價相比最高折價90%，高於業內近幾年30%至40%的標準，打三折甚至更多的情況如今在閒魚等大型二手平台也很常見。超級轉轉一只Coach旗下綠色Christie手提包當初讓原主人花費人民幣3,260元（新台幣1.36萬元），但如今能以人民幣219元（新台幣899元）再次買下。

另一方面，從銷售人民幣3元早餐的餐廳，到每天提供四次限時特賣的超市，尋求藉由瞄準精打細算消費者來獲得成功的新事業也陸續問世，但這種趨勢讓經濟學家感到憂心。經濟學家認為，由於陷入虧損的公司可能被迫歇業，勞工可能丟掉飯碗，進而帶動通縮進一步惡化，價格戰最終將難以為繼。

消費者 品牌 人民幣 Coach

延伸閱讀

房市回溫？下半年留意這時機！ 田大全公開買房不敗策略

電商女王周品均日本買精品包　「打開竟變空盒」店員道歉：不知為何會這樣

輝達開啟北投士林房地產黃金20年？「華威豐耘」北士科8~10分鐘、高CP值受矚目

大陸房價出現改善跡象 但房地產投資仍疲軟

相關新聞

Labubu全球爆紅 陸銀行推「存款送盲盒」吸客！傳遭監管機構喊停

大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下Labubu近來在全球大紅，有大陸銀行也因此看準它的頂流魅力，推出辦理儲蓄卡或信用卡「存款送La...

關係現曙光？ 陸商務部對歐盟「豬肉反傾銷調查」延至年底

在大陸與美國展開倫敦經貿談判之際，大陸與歐盟的經貿磋商亦取得新進展。大陸商務部此前曾稱，雙方在電動車價格承諾磋商進入最後...

3倍薪資挖人？京東事業版圖再擴大 高薪招才進軍飯店、旅遊市場

大陸電商巨頭京東集團持續擴大事業版圖，繼進軍外送市場後，再加碼前進飯店、旅遊賽道。有陸媒近日指出，京東近期正大規模招募旅...

TikTok宣布將在英加大投資 新增超500個職缺

在美國市場前景不明的影音社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位...

精品包台幣千元有找！陸消費者如置身天堂 官員卻好頭疼

由於美國關稅加劇中國大陸經濟悲觀氣氛，中國大陸通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價竟然不到新台幣1,000元。隨著...

惡性競爭…「零公里二手車」亂象嚴重 陸官媒籲：重拳治理

大陸汽車市場「內捲」嚴重，這也讓「零公里二手車」的怪象引發熱議。中共中央機關報《人民日報》10日發表評論文章，呼籲重拳治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。