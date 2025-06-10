惡性競爭…「零公里二手車」亂象嚴重 陸官媒籲：重拳治理

大陸汽車市場「內捲」嚴重，這也讓「零公里二手車」的怪象引發熱議。中共中央機關報《人民日報》10日發表評論文章，呼籲重拳治理「零公里」二手車，完善制度規範，引導行業加強自律，以共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。

這篇題為「有力有效整治『零公里二手車』」的評論文章指出，已完成車輛登記手續，名義上屬於「二手車」，實際行駛里程極低甚至為零﹔在二手車交易平台上很常見，價格普遍比新車指導價低數萬元，部分車型的上牌時間僅一個月左右。

文章提到，「零公里二手車」久已有之，為何於今為烈？有某車企負責人表示，有些車企為了衝銷量，將車輛大量售賣給第三方，上牌注冊後即可算作業績，但實際上還是新車。這種變相降價手段，擾亂正常市場秩序，成為汽車行業「內捲」的突出表現。

文章表示，「零公里二手車」亂象叢生，負面影響不可小視。對車企而言，這種銷售模式在一定程度上有助於去庫存，但也壓縮了利潤空間，甚至加劇了虧損，不利於提高產品質量、加大創新資源投入。這對企業可持續發展弊大於利。

文章稱，對消費者來說，購買「零公里二手車」看似在價格上得實惠，實則面臨諸多風險。比如，可能喪失首任車主專屬權益，車輛存在電池健康度下降等隱患，轉售價格也會貶值更多。

文章續指，從行業角度看，上述銷售方式破壞公平競爭的市場環境，擾亂新車銷售與二手車交易的正常秩序，造成市場數據失真。長此以往，會誤導資源配置，擠壓合規車企與經銷商的生存空間，阻礙整個汽車產業的良性運行。

文章認為，「零公里二手車」頻現，實為汽車市場價格戰的延續，反映出整個行業存在「內捲式」惡性競爭，因此呼籲要正視問題、凝聚合力、重拳治理，完善制度規範，引導行業加強自律，才能共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。

文章相信，多管齊下，多方攜手，方能去痾治亂。因此建議有關部門加強對二手車的註冊和入市監管，建立健全車輛全生命週期溯源系統，明確行業管理規範，嚴控上牌即轉售行為。

此外，文章還提出，要強化全行業自律，特別是新能源車企要告別「數據崇拜」，變拼銷量為拼質量、拼技術、拼創新、拼服務，專注於提升內在競爭力。消費者也培養良好消費素養和習慣，在選購車輛時，既看價格，更看產品品質和服務保障。當汽車市場競爭秩序進一步規範，「零公里二手車」就跑不遠、跑不久。多措並舉、久久為功，助力車企始終奔跑在健康、有序的發展賽道上，切實保障消費者合法權益。