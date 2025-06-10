關係現曙光？ 陸商務部對歐盟「豬肉反傾銷調查」延至年底

在大陸與美國展開倫敦經貿談判之際，大陸與歐盟的經貿磋商亦取得新進展。大陸商務部此前曾稱，雙方在電動車價格承諾磋商進入最後階段。隨後，大陸商務部今（10）日宣布，對歐盟進口豬肉及豬副產品的反傾銷立案調查期限，延長至2025年12月16日。

大陸商務部10日在網站上發布公告稱，根據「中華人民共和國反傾銷條例」的規定，2024年6月17日，商務部發布2024年第23號公告，決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。鑑於本案情況複雜，根據「中華人民共和國反傾銷條例」第二十六條的規定，商務部決定將本案的調查期限延長至2025年12月16日。

此前，大陸商務部長王文濤6月3日在巴黎與歐盟貿易專員塞夫柯維奇舉行會談，大陸商務部8日發布新聞稿稱，雙方圍繞歐盟對中國電動汽車反補貼案、大陸對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

大陸商務部並表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。

據了解，去年6月17日，大陸商務部公告，決定於當日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品發起反傾銷立案調查。傾銷調查期是去年全年，產業損害調查期是2020至去年底。而當時陸方此舉也被外界認為，這是對歐盟加徵大陸電動車關稅所實施的反制措施。

根據當時大陸商務部公告，被調查產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，整個或切塊的豬的腸、膀胱及胃。大陸商務部還表示，本次調查自2024年6月17日起開始，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

而在早於大陸商務部上述公告前幾日，歐盟執委會於去年6月12日宣布，擬從該年7月4日起對從大陸進口的電動汽車加徵高額臨時反補貼稅。