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促消費成穩定經濟手段 中國多地調整基本薪資

中央社／ 台北10日電

中國國務院9日發布文件，強調合理提高最低工資標準。分析指出，「擴大內需，提振消費」被視為提振經濟的重要手段，因此拉高最低工資成為重要基礎。在文件發布之前，多地方政府已上調最低工資標準。

中國國務院辦公廳9日發布「關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見」，其中特別提到要完善最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準，並制定技能人才最低工資分類參考指引。在此之前，今年3月發布的「提振消費專項行動方案」也提到「健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準」。

據界面新聞、第一財經，在外部不確定性因素明顯增強的情形下，擴大內需、提振消費需求被視為重中之重，而提振消費的基礎是增加民眾的收入。今年上半年中國已有多地陸續上調最低工資標準。

廣東省日前發布通知，提高每月最低工資標準和最低時薪標準，其中廣州市調整為每月人民幣2500元（約新台幣1萬400元）、深圳市調整為每月2520元，最低時薪為23.7元。青海省從5月1日起將每月最低工資標準由現行的1880元，調整為2080元，增幅為10.6%；最低時薪標準由18元，調整為20元，增幅為11%。

福建4月1日起上調每月最低工資標，保留4個檔次，分別為2265元、2195元、2045元、1895元，平均值為2100元。

中國人力資源和社會保障部統計，共有21個省份的第1檔次每月最低工資標準在2100元及以上，其中上海以2690元領先。

據中國「最低工資規定」，地方政府可依轄內不同行政區域制定不同的最低工資標準，制定標準需考量當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、消費者物價指數、繳納的社會保險費和住房公積金、平均工資、經濟發展水準、就業狀況等因素。依情況不同，制定最低工資標準可分為1到4個檔次。

雖然中國有過半省市第1檔次的每月最低工資標準超過2100元，且多數都在2000元以上，然而約莫半數的省份在第2檔次後的每月最低工資標準低於2000元。

經濟發展 最低工資 時薪

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