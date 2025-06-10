中美倫敦首日談判結束！川普稱：「中國不易對付」
中美經貿磋商機制首次會議在英國當地時間9日於倫敦舉行，經過逾六個小時磋商後，結束首日的談判。央視旗下《玉淵譚天》稱，會議將於當地時間10日繼續進行；據悉雙方將於當地時間10日上午10時再次開會。儘管雙方未透露首日談判相關情況，美國總統川普在白宮透露，目前從倫敦收到的都是好消息，但同時也稱「中國不容易對付」。
綜合路透、彭博報導，川普在當地時間9日表示，「我（目前）收到的都是好消息。」他並稱，「我們和中國的關係很好。（但）中國不容易對付」，川普未透露具體談判內容。不過，當被問及是否會解除出口管制時，川普則表示，「我們拭目以待」。他補充，「中國多年來一直在剝削美國」，「我們希望中國開放」。
這次會談在白金漢宮附近建於19世紀的蘭卡斯特宮（Lancaster House）進行。出席首次會談的美方代表包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），而大陸代表團則由國務院副總理何立峰領銜，還包括商務部部長王文濤和副部長李成鋼。據悉，雙方此次會談將聚焦關稅、科技和稀土等議題，美方尋求中方解禁稀土出口，中方則會談及美方的晶片出口管制。
貝森特則在倫敦指出，中美雙方進行了一次「良好的會談」；盧特尼克則稱討論「富有成果」。彭博稱，盧特尼克的到場，凸顯了出口管制在此次談判中的重要地位。而何立峰離場時則未向媒體發表任何評論。
彭博指稱，美國已釋放信號，表示願取消部分科技出口限制，以換取大陸承諾放寬稀土出口限制。稀土對包括智慧手機、戰鬥機和核反應堆棒在內的一系列能源、國防和科技產品至關重要。大陸占全球稀土產量的近70％。具體而言，知情人士透露，川普政府準備取消最近針對晶片設計軟件、噴氣發動機部件、化學品和核材料的一系列措施。其中許多是在過去幾周、因中美關係緊張採取的措施。
儘管在5月中美日內瓦經貿會談後達成「休戰」協議，但根據大陸海關總署9日公布的統計數據，5月大陸對美國出口較去年同期仍下跌35%，為2020年2月新冠疫情爆發後，大陸對美國出口最大幅度衰退，4月大陸對美國出口已下滑21%。按美元計價，大陸5月出口仍增長4.8%，但低於預期，也低於4月8.1%的增幅。
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