渤海最大油氣平台 完成浮托

中國海油（中海油）8日發布消息，墾利10-2油田群開發項目（一期）中心處理平台完成浮托安裝，打破渤海區域海上油氣平台尺寸和重量新紀錄，項目建設工作取得重要進展。

中新社報導，本次安裝的中心處理平台是一座集生產、生活為一體的3層8腿多功能海洋平台，高度22.8米，投影面積相當於近15個標準籃球場大小，設計重量超2萬噸，是渤海海域重量最重、外形尺寸最大的海上油氣平台，超過了中國大陸內地海上浮吊的能力極限。 截至目前，大陸已累計完成50個大型海洋平台浮托，最大浮托能力達3.2萬噸，浮托總重量超過60萬噸，攻克了高位浮托、低位浮托、動力定位浮托等全天候、全序列、全海域浮托關鍵技術，掌握的浮托種類數量、作業難度和技術複雜性等均位居世界前列。

中國海油天津分公司墾利10-2項目副經理焦其超介紹，為加快儲量向產量的轉化速度，墾利10-2油田採取總體開發分期實施策略，分為兩期進行開發。隨著中心平台完成浮托安裝，一期開發項目整體建設進度已經超過85%。項目團隊將緊抓工期節點，加快項目建設效率，確保實現年內投產。

墾利10-2油田位於距離天津約245公里的渤海南部海域，區域平均水深約20米，是迄今為止中國大陸海上發現的規模最大的岩性油田，原油探明地質儲量超過1億噸。一期項目計畫年內投產，將為渤海油田實現油氣上產4000萬噸提供支撐。