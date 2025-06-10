陸海洋經濟總量 首突破10兆人民幣

6月8日是第17個世界海洋日和第18個大陸全國海洋宣傳日。2024年，中國大陸海洋經濟總量首次突破10兆元（人民幣，下同）。

新華社報導，今年以來，海洋經濟呈現向新向好發展態勢，一季度海洋生產總值2.5兆元，同比增長5.7%。海洋產業發展穩中向好，新質生產力加快形成，藍色新動能正成為大陸經濟發展的重要推動力。

在海南島西南角，從海南樂東黎族自治縣龍棲灣海岸啟航，深入大海約8海里，便可抵達龍棲灣普盛海洋牧場。這片牧場總規畫海域面積達350公頃，不僅配備了4個智能養殖旅遊平台和50個智能養殖網箱，還建設了水產品加工廠和海洋養殖科研中心等陸域設施。

「平台的目標是可漁、可娛。」海南普盛海洋科技發展有限公司副總經理林才喜表示，目前正在持續推進海洋牧場二期建設。屆時，不僅養殖規模和平台面積將擴大，還將開放海上住宿、餐飲、垂釣等休閒漁業功能。

海洋是高品質發展戰略要地，大陸海洋經濟發展成型起勢。2024年，大陸海洋生產總值占國內生產總值的比重達到7.8%。

海洋新興產業發展多維向好，海洋藥物和生物製品業取得新突破。在青島海洋生物醫藥研究院的實驗室中，研究人員正加速推進相關海洋藥物的研究項目，免疫抗腫瘤海洋一類新藥BG136已啟動臨床二期試驗。中國工程院院士、青島海洋生物醫藥研究院名譽院長管華詩說，當地相關部門大力支持海洋生物醫藥領域創新團隊開展研究，深度實施「藍色藥庫」開發計畫，以科技成果轉化落地為目標，正著力形成全鏈條高水準科學研究體系。

向海向新，借助科技創新，讓藍色資源轉化為發展動能。去年12月，廣西首個海上風電項目——防城港海上風電示範項目A場址工程正式全容量並網發電。廣西廣投北部灣海上風力發電有限公司運維管理人員謝海龍說，項目通過系統採集、分析、預警、輔助決策等，顯著提高巡檢效率，推動海上風電運維模式向無人化、智能化轉變。

科技賦能，海洋工程裝備製造業發展向好。一季度，中國新承接海工訂單金額、交付訂單金額、手持訂單金額同比分別增長57.1%、114.3%、24.2%。

海南提出，將發展深海科技、海洋智能裝備製造、深遠海養殖等新興海洋產業，爭取用10年時間再造一個「海上海南」。在山東，青島市發布2035海洋發展遠景規畫，提出打造全球海洋科技創新策源區、海洋產業發展先導區、海洋高端人才引領區、海洋生態文明示範區、海洋命運共同體試驗區以及世界一流的國際航運中心等「五區一中心」戰略布局。