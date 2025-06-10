「非二進制」AI晶片 陸率先商用

香港南華早報報導指，中國大陸突破傳統運算瓶頸，率先在全球展開「非二進制」AI晶片（non-binary AI chip）的大規模應用，將其自主研發的混合計算技術整合到航空和工業系統等關鍵領域。

非二進制晶片是一種不再完全依賴傳統「0與1」的二進位編碼方式，而是採用多值邏輯或類比信號處理技術。這種技術允許晶片在處理複雜計算和信號時提供更高的精度和效率。例如，在神經網路和人工智慧應用中，非二進位晶片可以更好地模擬生物神經元的運作，從而提高模型的準確性和效率‌。

報導稱，上述突破由北京航空航天大學電子信息工程學院教授李洪革領導的團隊推動，透過融合二進制與隨機邏輯（stochastic logic），成功克服傳統運算的基本障礙，使智慧控制應用（如觸控顯示器與飛行系統等）具備前所未有的容錯率與功耗效率，同時也規避了美國對晶片出口的限制。

大陸官媒光明日報表示，李洪革團隊此前研發出一款完全自主知識產權的開源RISC-V架構的高容錯抗干擾、高能效的顛覆性計算晶片—混合概率計算SoC晶片。這款晶片目前已應用於多項智慧控制場景，如觸控識別、儀表顯示、飛控計算等智慧控制領域。

李洪革曾指，當今計算晶片技術面臨兩大挑戰：功耗牆和體系牆。一是傳統晶片無法擺脫二進制數訊息攜帶效率與高功耗的矛盾（功耗牆）；二是非矽基晶片無法與傳統CMOS（互補式金屬氧化物半導體）晶片及其計算體系直接通訊等難題（體系牆）。

而為解決上述問題，李洪革團隊自2022年起研究非二進制數的計算機理及晶片，提出全新二進制數和隨機概率數表示的混合概率數（Hybrid Stochastic Numbe，HSN）。該研究為矽基計算晶片解決功耗牆和體系牆問題奠定基礎。