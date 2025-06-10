海峽論壇周日登場 交流四大板塊

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京9日電

今年海峽論壇將在本月15日舉行大會，大陸國台辦昨（9）日表示，籌備工作進展順利，強調論壇仍堅持繼往主軸，包含「民間性、草根性、廣泛性」定位、設置四大板塊交流領域。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，並於15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。她指出，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流等四大板塊。「目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利」。

公開資料顯示，今年的主題以及交流板塊，與往年一致。不過國台辦迄今尚未向媒體介紹台灣方面預計出席的嘉賓以及參加規模。此前已傳出前總統馬英九將出席，也受到多家陸媒報導。

海峽論壇創辦於2009年，號稱是兩岸規模最大的民間交流活動，去年第16屆論壇，官方公布論壇組委會邀請台灣政黨代表、主辦單位代表、行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛等各界嘉賓約七千人參會。

針對海峽論壇，陸委會每年都會發布新聞稿宣示立場，強調這是中共對台統戰平台。今年陸委會特別建議地方政府「勿出席」相關活動、「不予核准」所屬人員出席相關活動，政策立場較往年大幅收緊。

海峽論壇 板塊 國台辦

延伸閱讀

張立齊稱定居證已失效 陸委會：不影響違反法律事實

陸委會：台籍教師張立齊在申領定居證時已違反兩岸條例

遭取消台身分 張立齊要求陸委會證明他持有陸定居證

陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

相關新聞

大陸對美出口額 5月暴跌34.5%

受美國關稅衝擊，大陸海關總署昨公布五月外貿數據顯示，以美元計，出口按年增百分之四點八，增幅為三個月最低；儘管中美在五月中...

陸海洋經濟總量 首突破10兆人民幣

6月8日是第17個世界海洋日和第18個大陸全國海洋宣傳日。2024年，中國大陸海洋經濟總量首次突破10兆元（人民幣，下同...

陸咖啡市場太捲 星巴克大降價

大陸咖啡市場嚴重內捲（內部過度競爭），迫使星巴克轉而強化「非咖」飲品市場。澎湃新聞報導，六月十日起，星巴克三大王牌商品星...

高世代面板產能調降 京東方、惠科等6月起平均利用率下修至80%以下

受關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，面板專業研調機構Omdia預測，今年下半年北美市場需求會有所下降。為因應此情勢，大陸面板...

「非二進制」AI晶片 陸率先商用

香港南華早報報導指，中國大陸突破傳統運算瓶頸，率先在全球展開「非二進制」AI晶片（non-binary AI chip）...

陸CPI連四黑 通縮加劇

大陸國家統計局昨（9）日公布，5月消費者物價指數（CPI）按年跌0.1%，已連續四個月處於負值，顯示通貨緊縮壓力加劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。