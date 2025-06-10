海峽論壇周日登場 交流四大板塊

今年海峽論壇將在本月15日舉行大會，大陸國台辦昨（9）日表示，籌備工作進展順利，強調論壇仍堅持繼往主軸，包含「民間性、草根性、廣泛性」定位、設置四大板塊交流領域。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，並於15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。她指出，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流等四大板塊。「目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利」。

公開資料顯示，今年的主題以及交流板塊，與往年一致。不過國台辦迄今尚未向媒體介紹台灣方面預計出席的嘉賓以及參加規模。此前已傳出前總統馬英九將出席，也受到多家陸媒報導。

海峽論壇創辦於2009年，號稱是兩岸規模最大的民間交流活動，去年第16屆論壇，官方公布論壇組委會邀請台灣政黨代表、主辦單位代表、行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛等各界嘉賓約七千人參會。

針對海峽論壇，陸委會每年都會發布新聞稿宣示立場，強調這是中共對台統戰平台。今年陸委會特別建議地方政府「勿出席」相關活動、「不予核准」所屬人員出席相關活動，政策立場較往年大幅收緊。