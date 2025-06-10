陸5月對美出口額暴跌三成 專家看好企業趁關稅空窗期出貨 6月有望回溫

受美國關稅衝擊，大陸海關總署昨（9）日公布5月外貿數據顯示，以美元計，出口按年增4.8％，增幅為三個月最低；儘管中美在5月中達成日內瓦協議暫緩巨額關稅90天，但大陸對美出口額仍暴跌34.5％，創下2020年2月以來近五年多最大跌幅。

5月進口按年減3.4%，亦遜於預期的減0.9%，減幅較上月擴大3.2個百分點。當月貿易順差擴大至1,032.2億美元。

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界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，出口增速下滑主要是受美國政府發起全球關稅戰下，近期外需整體放緩，以及去年同期出口基數偏高影響。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬告訴香港經濟日報，進口主要體現了美國對等關稅政策對商品價格的衝擊。

由於關稅影響的遲滯性，以美元計，大陸5月對美出口額仍大減34.5%至288億美元，減幅比4月擴大了13.6個百分點。大陸從美國的進口也進一步下滑至年減18.1%。

不過，大陸對歐盟、東協的進出口額今年前五個月均呈現增長態勢。保銀投資首席經濟學家張智威指出，中美貿易戰固然導致了大陸對美出口大幅下跌，但是對其他國家的出口強勁增長一定程度上抵消了這一損失。

展望未來，王青預估，大陸今年6月出口貿易有可能出現一定程度的反彈，原因是企業會利用當前中美休戰90天的窗口期再度「搶出口」，但他警告稱，全球貿易戰正在帶動外需全面下滑，下半年大陸出口有可能持續進入負成長區間。

張智威也提到，中國大陸外貿前景依然充滿不確定性，尤其是此前貿易商為了規避關稅風險紛紛搶先提前發貨，其影響將在今後慢慢體現。

聯儲證券在研究報告中分析稱，目前美國對大陸關稅稅率已降至30%，大陸與其他貿易夥伴面臨同等關稅水平，這預示著短期內「轉出口」需求將顯著減弱，大陸對美出口有望逐步回暖。不過，90天休戰期後，24％對等關稅能否繼續豁免尚存變數，同時，半導體關稅方案懸而未決，手機、電腦及半導體零部件等廿多種豁免商品的後續政策走向也不明朗，中美博弈對出口的擾動仍待密切關注。

中美貿易關鍵爭端之一的大陸稀土出口方面，據海關總署數據，5月稀土出口回升至5,865噸，較4月增加23%，但仍低於去年同期的6,217噸；至於出口流向數據6月中旬才會公布。