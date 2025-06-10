陸CPI連四黑 通縮加劇

大陸國家統計局昨（9）日公布，5月消費者物價指數（CPI）按年跌0.1%，已連續四個月處於負值，顯示通貨緊縮壓力加劇。

當月儘管有「五一」黃金周與端午節兩個公共假期，仍未能抵銷內需疲軟的拖累。另外，5月生產者物價指數（PPI）按年跌3.3%，創下22個月以來最大跌幅。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，5月CPI較去年同期略跌，其中能源價格年跌6.1%，比上月擴大1.3個百分點，是5月CPI負成長的主要因素。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

路透解析，儘管大陸官方近期推出消費支持措施，但因就業不穩定和新房價格停滯，仍使消費持續滯後。凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，核心CPI的改善看起來「脆弱」，判斷持續的產能過剩將使大陸今、明兩年持續深陷通縮。香港經濟日報指出，內需不振之際，市場競爭加劇，企業主動降價以維繫競爭力，當境內價格戰疊加國際能源價格下行帶來境外輸入性通縮壓力，使大陸通縮風險有增無減。