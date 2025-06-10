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陸咖啡市場太捲 星巴克大降價

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸咖啡價格戰日趨嚴重，迫使星巴克轉而強化「非咖」市場，並宣布大幅降價。（法新社）
大陸咖啡價格戰日趨嚴重，迫使星巴克轉而強化「非咖」市場，並宣布大幅降價。（法新社）

大陸咖啡市場嚴重內捲（內部過度競爭），迫使星巴克轉而強化「非咖」飲品市場。澎湃新聞報導，六月十日起，星巴克三大王牌商品星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。以大杯為例，平均降幅達到人民幣五元（約台幣二十一元），最便宜的一杯只要人民幣二十三元（約台幣九十六點六元）。

報導指出，今年端午節期間，瑞幸咖啡大部分產品推出限時優惠，最低價從人民幣九點九元降至六點九元。當時瑞幸咖啡強調，這是品牌為消費者推出端午節和兒童節的雙節特惠福利，隨機發放六點九元優惠券，並非降價。

另一家大型連鎖品牌庫迪咖啡近日則成為外賣平台價格戰的受益者，不少大陸消費者在社交媒體分享，幾元甚至低於人民幣一元，就能買到一杯咖啡，讓庫迪訂單量暴增。

每日經濟新聞記者日前來到北京朝陽區一家庫迪咖啡門店，透過庫迪小程式，一杯咖啡標價人民幣七點九元，但在京東外賣平台上，價格可下探到一點六八元，算上包裝費等總花費還不到人民幣三元（約台幣十二點六元）。

或許是咖啡市場價格戰太激烈，澎湃新聞報導，星巴克中國宣布將發力非咖啡飲品市場，打造「上午咖啡，下午非咖」的全天候服務。

六月十日起，星巴克三大王牌品類星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。

上游新聞指出，星巴克這種價格彈性策略不僅有效填補傳統咖啡消費時段的空窗期，更通過錯位競爭切入年輕消費群體的下午茶社交場景。

由於大陸咖啡市場愈來愈捲，讓曾經的市場龍頭星巴克近年來在大陸市場面臨極大的經營壓力，早前還曾多次傳出有意轉讓股權的消息。二○二四財年，星巴克中國營收為二十九點五八億美元，約人民幣二一○億元，較前一財年衰退百分之一點四。瑞幸咖啡二○二四年營收則達人民幣二四八點六億元，年增百分之三十九點四，已連續兩年超越星巴克。

星巴克 咖啡

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