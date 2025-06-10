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內需疲軟 陸CPI連4月通縮

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局昨公布，五月居民消費價格指數（CPI）按年跌百分之○點一，已連續四個月處於通縮，當月儘管有五一黃金周與端午等假期，仍未能抵銷內需疲軟的拖累。另外，五月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌百分之三點三，創下廿二個月以來最大跌幅。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，五月CPI較去年同期略跌，跌幅與上月相同。其中能源價格年跌百分之六點一，跌幅比上月擴大一點三個百分點，是五月CPI負成長的主要因素。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升百分之○點六，漲幅比上月擴大○點一個百分點。

路透報導，儘管大陸官方近期推出一系列消費支持措施，但由於就業不穩定和新房價格停滯，導致消費持續滯後。凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，核心CPI的改善看起來「脆弱」，判斷持續的產能過剩將使大陸今明兩年深陷通縮。

香港經濟日報引述分析，在內需不振之際，市場競爭加劇，企業主動降價以維繫競爭力，當境內價格戰疊加國際能源價格下行帶來的境外輸入性通縮壓力，導致大陸通縮風險有增無減。FOST諮詢首席研究員馮建林研判，六月CPI跌幅大約與五月相當，七至八月受高基數影響跌幅將擴大，九月跌幅收窄，第四季有可能轉正增長；全年CPI料持續低位運行。

PPI方面，董莉娟指出，受去年同期對比基數走高等因素影響，五月PPI年比跌幅比上月擴大○點六個百分點。創下二○二三年八月以來最大跌幅，PPI已連續卅二個月處於通縮。

路透指出，大陸工廠活動降溫凸顯美國關稅措施對大陸製造業的影響，也抑制了服務業的成長。第一財經報導，財信金控首席經濟學家伍超明表示，短期內大陸國內通膨回升將面臨內外部雙重壓力，預期第二、三季CPI繼續負增長、PPI全年為負的機率偏高。伍超明認為，官方近日推出的一攬子金融政策，或預示新一輪增量政策序幕的開啟。

經貿 消費者 CPI

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