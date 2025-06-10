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大陸對美出口額 5月暴跌34.5%

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸受川普對等關稅衝擊，對美出口額暴跌，創近5年最大跌幅。（中通社）
大陸受川普對等關稅衝擊，對美出口額暴跌，創近5年最大跌幅。（中通社）

受美國關稅衝擊，大陸海關總署昨公布五月外貿數據顯示，以美元計，出口按年增百分之四點八，增幅為三個月最低；儘管中美在五月中達成日內瓦協議暫緩巨額關稅九十天，但大陸對美出口額仍暴跌百分之三十四點五，創下二○二○年二月以來、近五年多最大跌幅。

五月大陸進口按年減百分之三點四，亦遜於預期的減百分之○點九，減幅較上月擴大三點二個百分點。當月大陸貿易順差則擴大至一○三二億美元。

中美貿易關鍵爭端之一的大陸稀土出口方面，據大陸海關總署數據，五月稀土出口回升至五八六五噸，較四月增加百分之廿三，但仍低於去年同期的六二一七噸。至於出口流向數據，預計六月中旬才會公布。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，出口增速下滑主要是受美國發起全球關稅戰下，近期外需整體放緩，以及去年同期出口基數偏高影響。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬告訴香港經濟日報，進口主要體現了美國對等關稅政策對商品價格的衝擊。

即使中美在五月中旬達成日內瓦協議暫緩高額關稅九十日，由於關稅影響的遲滯性，以美元計，大陸五月對美出口額仍大減百分之卅四點五至二八八億美元，減幅比四月擴大十三點六個百分點。大陸從美國的進口也進一步下滑至年減百分之十八點一。

不過，大陸對歐盟、東協的進出口額今年前五個月均呈增長態勢。保銀投資首席經濟學家張智威指出，中美貿易戰固然導致了大陸對美出口大幅下跌，但是對其他國家的出口強勁增長，一定程度上抵消了這一損失。

展望未來，王青預估，大陸今年六月出口貿易有可能出現一定程度的反彈，原因是企業會利用當前中美休戰九十天的窗口期再度「搶出口」。但他警告，全球貿易戰正在帶動外需全面下滑，下半年大陸出口有可能持續進入負成長區間。

聯儲證券在研究報告中分析，目前美國對大陸關稅稅率已降至百分之卅，大陸與其他貿易夥伴面臨同等關稅水平，這預示著短期內「轉出口」需求將顯著減弱，大陸對美出口有望逐步回暖。不過，九十天休戰期後，對等關稅能否繼續豁免尚存變數。

貿易戰 美中貿易談判 經貿 對等關稅 出口值

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