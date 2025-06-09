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女星黃楊鈿甜父深圳公司申請註銷 曾被列入經營異常名錄

香港01／ 撰文：鄭寧
有網友稱，黃楊鈿甜配戴的耳環價值230萬元人民幣（約新台幣920萬元）。（微博@黃楊鈿甜）
有網友稱，黃楊鈿甜配戴的耳環價值230萬元人民幣（約新台幣920萬元）。（微博@黃楊鈿甜）

6月9日，大陸企業查詢平台「企查查」App顯示，「200萬耳環」女星黃楊鈿甜爸爸曾持股的深圳市水瓷慕美妝貿易有限公司正在進行注銷備案，公告期自6月6日至7月21日，注銷原因為決議解散。

5月11日，大陸18歲女星黃楊鈿甜發布了佩戴「天價耳環」的照片，在大陸掀起軒然大波。其所說的「耳環來自媽媽」，引發網友質疑為何其父親曾為普通「科級」公務員，卻購買200萬（約新台幣800萬元）的耳環，家亦在深圳別墅區。質疑其父涉貪污。

對此，5月16日，其父楊偉就黃楊鈿甜所戴耳環發微博回應公眾疑問，否認貪污。《新華社》5月22日通報指，經調查，黃楊鈿甜父親未參與災後重建項目工作，但涉嫌違規經商辦企業問題，以及涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。

據悉，楊偉已於5月14日從其100%持股的公司退股，同時變更了公司的名字、法定代表人、股東等信息。6月，該公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫，被列入經營異常名錄。

企查查App顯示，6月6日，深圳市水瓷慕美妝貿易有限公司因決議解散，擬向公司/農民專業合作社登記機關申請注銷登記，請債權人自公告之日起45日內向清算組申報債權。

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女星黃楊鈿甜230萬天價耳環風波：一件小事何以引發軒然大波

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文章授權轉載自《香港01》

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