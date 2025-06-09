經濟疲弱 中國官方印發意見宣示保障民生解決困難

在中國經濟疲弱，不少民眾生計出現困難下，官方今天印發「關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼的意見」，其中宣示完善最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準，並對符合條件的大專畢業生、就業困難者給予社會保險補貼。

新華社報導，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳今天印發的這項意見首先指出，為進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼，推動民生建設更加「公平、均衡、普惠、可及」，因此提出這項意見。

這項意見分為5大項共10條。5大項依序為：增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普惠性、提升多樣化社會服務可及性、保障指施。

其中「增強社會保障公平性」提到，要「加強低收入群體兜底幫扶」。包括充分運用大數據比對與實地摸排相結合等方式，加強動態監測預警，及時將符合條件的群眾納入社會救助範圍。並制定「低收入人口認定辦法」、「低收入家庭經濟狀況核對辦法」，全面開展低保邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定。

同時，要合理確定調整最低生活保障標準，與城鄉居民人均消費支出相掛鉤，確實保障困難群眾基本生活。加強最低生活保障標準與其他社會救助標準的統籌銜接。完善最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準。制定技能人才最低工資分類參考指引。

此外，要實施農村低收入人口開發式幫扶提能增收行動，建立農村低收入家庭勞動力勞動傷害幫扶機制。加大「以工代賑」實施力度，優先吸納帶動低收入人口就地就近就業增收。

在「增強社會保障公平性」大項中還提到，要「有效擴大社會保障覆蓋面」。包括全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制，對符合條件的大專畢業生、就業困難人員等予以社會保險補貼。並支持引導有條件的地方政府，將生育保險生育津貼按程序直接發放給投保人。

同時要加強社會保險與社會救助、社會福利制度銜接，精準落實為困難群體代繳城鄉居民社會保險費政策，「增強低收入人口抗風險能力」。