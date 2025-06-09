券商寒冬要過了？年內大陸A股IPO募資額增近2成

在2024年A股IPO歷經谷底後，東方財富Choice數據顯示，截至8日，2025年以來券商共保薦了45家A股公司IPO，年增約12.5%；IPO募資總額達到人民幣336.55億元，年增約19%。另據Wind數據統計，以發行日期口徑計算，大陸股票市場通過IPO、增發和可轉債等方式，合計募資人民幣2,148億元，年增53.1%。今年以來A股IPO發行數量與募資金額顯著增多。

大陸官方自2023年「8·27」新政之後，A股IPO節奏有所放緩。2024年，A股的IPO募資額處於近10年的谷底位置，券商的投行業務收入也出現了大幅下滑，被視為券商寒冬。

證券時報報導，從地域分布來看，上述45家公司IPO中，浙江省、江蘇省、廣東省分別佔有10家、10家、9家，安徽省則有5家。從IPO募資規模來看，浙江省以96.93億元的首發募集資金排名第一，廣東省則以52.15億元的首發募集資金排名第二。

展望後市，甬興證券非銀分析師胡江認為，今年前5月A股IPO募資額年增速首次轉正，疊加港股IPO火熱，預計2025年上半年券商投行業務顯著回暖。「A+H」雙重上市，預計將持續為上市券商帶來投行業務增量，緩解A股IPO階段性低迷的壓力。

Wind數據顯示，今年前5個月，共有23家券商參與香港IPO市場的新股發行，其中超過半數的保薦機構為中資券商，且中金公司、華泰國際、中信證券等券商的承銷家數顯著領先於外資大行。顯示陸資券商也從香港IPO項目上獲益。

德勤中國預計，2025年全年港股上市新股將達約80檔，融資約1,300億~1,500億港元。今年券商營收潛力仍存。