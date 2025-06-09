快訊

新華社快訊：中美開始在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議

全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

泡泡瑪特等新消費火熱 港次新股正成「造富引擎」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布在全球大受歡迎。(新華社)
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布在全球大受歡迎。(新華社)

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「四姐妹」泡泡瑪特、老鋪黃金、蜜雪集團、毛戈平股價節節攀升。分析認為，流動性改善、政策支持、行情啟動前的估值性價比、行業景氣度等多因素助推熱度。

次新股是指上市公司發行的股票上市時間較短，通常被界定為上市2年內。通常是相對年輕的公司股票，具有較大的發展潛力。 這些公司可能處於成長階段，有著創新的業務模式、產品和服務，並且有望在未來實現業績增長。

綜合第一財經、中國經濟網報導，Wind資訊數據顯示，2024年6月8日至2025年6月8日，港股市場共有74檔新股上市。截至目前，74檔新股中，43檔股價高於發行價，佔比約六成。

從板塊觀察，次新股也呈現顯著結構性分化行情，醫藥、消費、有色金屬三大行業是資金布局的主要方向。30檔次新股的年內漲幅超過50%，醫療保健行業8檔、消費9檔（必需消費與可選消費）、原材料2檔，合計佔總數六成。

值得注意的是，新消費企業股價屢創新高。蜜雪集團在今年3月3日上市，每股發行價格為202.5港元，截至6月6日收盤，股價已達到536.5港元，相較發行價累計漲幅為164.94%。而高估值吸引了眾多同行企業加速上市步伐。比如泡泡瑪特股價的持續走高讓名創優品旗下TOP TOY有了分拆上市的底氣。

與此同時，也有私募界人士提醒，恒生滬深港通AH股溢價指數較上期繼續下行或反映了港股短期內累計漲幅較高的現象，對於熱門的新消費、創新藥賽道，短期內投資者應多一份謹慎，市場不久後就將迎來今年中報，業績落地後不免出現「殺估值」現象。

目前仍有許多企業排隊等待在港上市。Wind資訊數據顯示，按最新公告日計，截至8日，有162家企業的狀態為「處理中」，其中既有A股行業龍頭企業，也有來自新能源、半導體、自動駕駛等領域的獨角獸企業，以及新三板企業。此外，三花智控、週六福、海天味業、明基醫院等4家企業的最新狀態為「聆訊通過」。

港股 泡泡瑪特 業績

延伸閱讀

賴總統宣示成立主權基金 「華南永昌009808」進場是時候

公民投資美股、港股 陸加強徵稅

香港新股集資今年總額已逾760億 年增7倍 達去年總額近9成

寧德時代在港掛牌首日大漲16% 港新股集資躍居全球第2

相關新聞

券商寒冬要過了？年內大陸A股IPO募資額增近2成

在2024年A股IPO歷經谷底後，東方財富Choice數據顯示，截至8日，2025年以來券商共保薦了45家A股公司IPO...

泡泡瑪特等新消費火熱 港次新股正成「造富引擎」

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「四姐妹」泡泡瑪特、老鋪黃金、蜜...

張立齊稱定居證已失效 陸委會：不影響違反法律事實

福建青年教師張立齊持有中國大陸定居證遭撤銷台灣身分後表示，自己的定居證已失效，陸委會應證明他持有的是有效期限內的定居證。...

中美會談前夕 波音737 MAX客機飛抵舟山

在中美兩國貿易談判代表即將在倫敦進行會談前夕，一架波音737 MAX全新客機在6月9日飛抵中國大陸，是時隔兩個月後，波音...

年賣逾30萬件竟是「三無產品」 央視揭大陸防曬衣造假

央視調查發現，大陸市面上有許多防曬衣的防紫外線指數存在嚴重虛標、作假等情況。有款在網上年銷30萬件的防曬衣更是「三無」產...

川習通話後氣氛緩 廈航波音737再度飛抵中國待交機

美中關稅戰隨著川習5日通話後再獲緩解，先前準備向中國交機被拒而飛返美國的波音飛機，今天再度飛抵中國，在波音位在浙江舟山的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。