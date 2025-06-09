泡泡瑪特等新消費火熱 港次新股正成「造富引擎」

香港次新股正成為「造富引擎」，截至6日，有17檔港股次新股年內股價翻倍。特別是港股新消費「四姐妹」泡泡瑪特、老鋪黃金、蜜雪集團、毛戈平股價節節攀升。分析認為，流動性改善、政策支持、行情啟動前的估值性價比、行業景氣度等多因素助推熱度。

次新股是指上市公司發行的股票上市時間較短，通常被界定為上市2年內。通常是相對年輕的公司股票，具有較大的發展潛力。 這些公司可能處於成長階段，有著創新的業務模式、產品和服務，並且有望在未來實現業績增長。

綜合第一財經、中國經濟網報導，Wind資訊數據顯示，2024年6月8日至2025年6月8日，港股市場共有74檔新股上市。截至目前，74檔新股中，43檔股價高於發行價，佔比約六成。

從板塊觀察，次新股也呈現顯著結構性分化行情，醫藥、消費、有色金屬三大行業是資金布局的主要方向。30檔次新股的年內漲幅超過50%，醫療保健行業8檔、消費9檔（必需消費與可選消費）、原材料2檔，合計佔總數六成。

值得注意的是，新消費企業股價屢創新高。蜜雪集團在今年3月3日上市，每股發行價格為202.5港元，截至6月6日收盤，股價已達到536.5港元，相較發行價累計漲幅為164.94%。而高估值吸引了眾多同行企業加速上市步伐。比如泡泡瑪特股價的持續走高讓名創優品旗下TOP TOY有了分拆上市的底氣。

與此同時，也有私募界人士提醒，恒生滬深港通AH股溢價指數較上期繼續下行或反映了港股短期內累計漲幅較高的現象，對於熱門的新消費、創新藥賽道，短期內投資者應多一份謹慎，市場不久後就將迎來今年中報，業績落地後不免出現「殺估值」現象。

目前仍有許多企業排隊等待在港上市。Wind資訊數據顯示，按最新公告日計，截至8日，有162家企業的狀態為「處理中」，其中既有A股行業龍頭企業，也有來自新能源、半導體、自動駕駛等領域的獨角獸企業，以及新三板企業。此外，三花智控、週六福、海天味業、明基醫院等4家企業的最新狀態為「聆訊通過」。