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張立齊稱定居證已失效 陸委會：不影響違反法律事實

中央社／ 台北9日電
被陸委會註銷台灣身分的福建華僑大學台籍教師張立齊。（百度百科）
被陸委會註銷台灣身分的福建華僑大學台籍教師張立齊。（百度百科）

福建青年教師張立齊持有中國大陸定居證遭撤銷台灣身分後表示，自己的定居證已失效，陸委會應證明他持有的是有效期限內的定居證。陸委會今天表示，中國大陸製發的證件經政府查獲時是否逾期，不影響當事人行為已違反法律的事實。

大陸委員會（陸委會）今年4月發出令釋說明，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，所謂的「設有戶籍」包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

環球時報今天刊登張立齊專訪內容。張立齊表示，兩岸條例在廢除台灣身分條件中，不包含擁有定居證，且自己的定居證已失效快一年，陸委會應證明其持有有效期限內的定居證，並請陸委會說明大陸定居證與大陸身分證的連續關係。

張立齊並表示，目前沒有中國大陸的身分證，無法以大陸人的身分申請赴台，並稱目前正在尋找合適的律師，將會打行政訴訟。

有媒體針對民眾持有的中國大陸定居證在令釋發布前就已過期失效，身分是否會被註銷，向陸委會提問。

陸委會今天回應，依司法院大法官釋字第287號解釋，行政主管機關就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算。

陸委會說明，國人申領持用中國大陸護照、身分證、定居證等證件或在中國大陸設籍，已構成違反兩岸條例單一身分規定，依法必須註銷台灣人民身分。中國大陸所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人之行為已經違反法律的事實。

陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會表示，張立齊於2024年領用中國大陸定居證，所以廢止張立齊的台灣身分。如果他未來要入境台灣，必須依兩岸條例相關規定申請許可，獲准後才能入境。此案例成為陸委會發布最新令釋後撤銷台灣身分首例。

陸委會 身分證

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