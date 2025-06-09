中美會談前夕 波音737 MAX客機飛抵舟山

在中美兩國貿易談判代表即將在倫敦進行會談前夕，一架波音737 MAX全新客機在6月9日飛抵中國大陸，是時隔兩個月後，波音飛機恢復輸出到大陸。

航班追蹤數據顯示，波音公司一架印有「廈門航空」塗裝的737 MAX客機降落在中國舟山波音完工中心，反映波音正恢復向大陸客戶交付飛機。

該飛機曾於3月被運抵舟山，但4月初美國宣布對中國大陸加徴關稅後，中國的航空公司就停止接收新的波音飛機，這架客機因此於4月中旬運回美國。

據路透報導，9日降落在舟山的這架波音737 MAX新機，就是當時從中國返回美國的首架波音新機。

對於這架737 MAX新機再度飛抵中國，大陸民航局、廈門航空及波音公司面對路透查證，均未作出回應。

由於美國總統川普與大陸國家主席習近平5日才通電話，雙方事後宣布將在倫敦再度磋商關稅問題，外界普遍認為將涉及稀土輸出等議題。波音飛機恢復交機，被視為是美中爭端出現緩解的象徵之一。