中美會談前何立峰會英財長 籲保持中英經濟穩定

大陸副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯會面時說，中英雙方要推動中英經濟財金對話成果落地見效，並呼籲保持中英經濟關係持續健康穩定發展。

據央視新聞報導，作為中英經濟財金對話中方牽頭人的何立峰，當地時間周日（6月8日）與對話英方牽頭人里夫斯在倫敦會面，就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。

何立峰說，中英雙方應共同努力落實好大陸國家主席習近平與英國首相斯塔默重要共識，推動中英經濟財金對話成果落地見效，進一步深化經濟財金各領域交流與合作，促進實現互利共贏，保持中英經濟關係持續健康穩定發展。

里夫斯表示，英方高度重視對華合作，願與中方加強溝通，並落實英中經濟財金對話成果，為英中經濟合作注入新動能。

路透報導，里夫斯今年1月訪華期間曾與何立峰會面，這是英國改善與北京關係的努力之一，也是斯塔默政府的主要政策目標之一。

然而，由於北京經常被指控從事間諜活動，許多英國議員仍然對中國持懷疑態度，而中國在倫敦建立新大使館的計劃，仍然是個爭議話題，英國在野黨保守黨稱必須阻止這一計劃。

北京當局希望在倫敦塔附近的歷史遺址皇家鑄幣廠建造新的大使館，這將是中國在歐洲最大的大使館，但其規劃許可申請已被當地議會拒絕，英國政府將做出最終決定。

《星期日泰晤士報》引述一位美國高級官員說法指出，由於上述大使館靠近倫敦的金融中心和三個重要的數據中心，華盛頓對該計劃「深感擔憂」，該計劃的批准可能會影響英美貿易談判。