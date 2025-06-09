川習通話後氣氛緩 廈航波音737再度飛抵中國待交機

美中關稅戰隨著川習5日通話後再獲緩解，先前準備向中國交機被拒而飛返美國的波音飛機，今天再度飛抵中國，在波音位在浙江舟山的交付中心降落。根據報導，這是一架廈門航空的波音737MAX型機。

路透社報導，受4月間美中貿易戰大幅升級影響，中國暫停接收波音新飛機。此後，由於美中達成關稅戰暫緩90天的協議，波音表示，原定5月底向中國航空業者交付的新機，將於6月恢復交機。

根據報導，這架廈門航空的波音737MAX新機，是在美西時間7日從西雅圖波音總公司起飛，中途先後在夏威夷及關島加油，今天降落在波音的舟山交付中心。

報導指出，波音3月間將這架737MAX新機飛往舟山，準備交機。但該機4月中卻從舟山飛返美國，當時美中關稅戰已大幅升級，中國即停止接收波音新機，這導致至少3架波音737MAX客機4月間由舟山飛返美國。

報導說，今天降落在舟山的這架波音737MAX新機，是當時返回美國的首架波音新機。

對於這架737MAX新機再度飛抵中國，中國民航局、廈門航空及波音公司面對路透社查證，目前均未作出回應。

由於美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平5日才通話，雙方事後宣布將在倫敦再度磋商關稅問題，外界普遍認為將涉及稀土輸出等議題。波音飛機恢復交機被視為美中爭端出現緩解的象徵之一。