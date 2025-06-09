外需放緩 5月中國出口增幅回落至4.8%

中國海關總署今天公布，以美元計，5月中國出口金額年增4.8%，增幅較4月回落3.3個百分點；進口年減3.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點，貿易順差1032.2億美元。

陸媒界面新聞作了上述報導。針對出口增幅的下滑，報導引述分析表示，受美國川普政府全球關稅戰影響，近期外需整體呈現放緩態勢，其中4月摩根大通全球製造業PMI指數和中國物流與採購聯合會全球製造業PMI指數都降至收縮區間。

此外，分析指出，上年中國同期出口基數偏高，也直接下拉5月出口年增率。去年5月正處外需高峰期，出口年增達7.4%，較去年4月大增6.1個百分點。

中國海關數據顯示，1至5月，中國前3大出口市場分別是東南亞國家協會、歐盟和美國，其中對東協出口年增率大幅增長12.2%，對美國出口年減9.7%，對歐盟出口年增6.4%。

從5月單月數據來看，對美出口年減34.5%，降幅較4月擴大13.5個百分點。

展望未來，分析預計6月中國出口增速可能出現一定程度的反彈，主要是對美搶出口效應驅動。

據表示，正常來說，從接單、生產到報關出口往往需時一到兩個月，這意味6月對美搶出口效應會更為明顯；但川普政府全球貿易戰正帶動外需全面下滑，中美經貿磋商也將經歷複雜曲折過程，下半年中國出口增速有可能持續進入負增長區間。

報導另引述研究報告稱，美國對中國稅率目前已降至30%，中國與其他貿易夥伴面臨同等關稅水準，這預示短期內「轉出口」需求將顯著減弱，中國對美出口可望逐步回暖。

不過，報告指出，美國對中國關稅雖暫維持30%，但90天後24%關稅能否繼續豁免尚存變數；而半導體關稅方案懸而未決，手機、電腦及半導體零部件等20餘類豁免商品的後續政策走向也不明朗，因此需持續密切關注中美博弈對出口的擾動。

進口方面，分析表示，出口放緩及中國國內消費不振在一定程度上抑制了進口需求，前期國際大宗商品價格走低也會對進口額增速形成一定拖累。

對於未來，分析說，外部環境波動對進口的影響仍會持續顯現，下半年中國進口增速也將持續處於年增率負增長的狀態。貿易戰之外，未來影響進口的另個主要因素是中國國內提振內需的政策效果。