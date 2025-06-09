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中國連鎖咖啡店內捲 星巴克數10款飲品減價

中央社／ 台北9日電

中國連鎖咖啡店陷入內捲（無效益的競爭）。星巴克中國將於10日起下調十多款非咖啡飲品價格，大杯平均減人民幣5元（約新台幣21元）。瑞幸咖啡多次強調，將繼續保持有競爭力的價格。庫迪咖啡去年曾指，9.9元促銷將是「長期戰役」。

澎湃新聞9日報導，星巴克中國宣布打造非咖啡飲品市場，營造「上午咖啡，下午非咖」的全天候服務場景。由6月10日起，星巴克共數十款產品將減價。以大杯為例，平均每杯減5元，最低只售23元。

報導指出，今年以來，多家連鎖咖啡店紛紛推出價格優惠。例如瑞幸咖啡在今年端午節期間，把大部分產品最低價從9.9元降至6.9元。

瑞幸咖啡管理層此前多次強調，將繼續保持有競爭力的價格策略（9.9），目前沒有調高價格的計劃。管理層還指出，隨著近期茶飲企業陸續上市，現制飲品行業競爭格局可能出現新變化。為了應對潛在競爭挑戰，瑞幸咖啡將會持續加大在品牌和營銷方面的投入。

庫迪咖啡首席策略官李穎波去年曾表示，9.9元促銷將是未來3年的「長期戰役」，對聯營商的補貼將持續到2026年年底。當前進入平價咖啡賽道的品牌越來越多，庫迪咖啡會根據市場不斷調整促銷政策。

澎湃新聞5月30日報導有關瑞幸咖啡在今年端午節減價促銷時引述分析表示，瑞幸將價格進一步下探至6.9元，短期可以刺激端午假期的銷量，長期來看，可能導致行業內捲加劇，壓縮供應鏈的利潤空間，降低整體行業競爭力。

競爭力 星巴克 咖啡店

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